Риски, на которые пошли разработчики Dispatch, окупились

Студия AdHoc шла на большой риск, решив выпустить свою первую игру Dispatch по частям, несмотря на то, что от этого явно отговаривали. Эта идея, основанная скорее на творческом видении, чем на реалистичности, окупилась: аудитория игры еженедельно удваивалась, что противоречило обычным ожиданиям рынка.

Майкл Чунг, генеральный директор AdHoc, так прокомментировал эпизодический формат игры:

«Все нам говорили, что не стоит этого делать. [...] Мы обсуждали это внутри компании, но сюжет всегда был построен именно так».

При этом он утверждает, что такая модель работает только в том случае, если ее поддерживает достаточно сильный творческий контент, и советует другим студиям не использовать ее без прочной сюжетной основы. Видя сегодняшний успех игры, он даже добавляет:

«Я не думаю, что мы ожидали такого масштаба».

В настоящее время Dispatch получает «преимущественно положительные» оценки в Steam, с общим количеством 121 000 отзывов.