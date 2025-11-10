Studii Net раскрывает новые детали русской озвучки игры Dispatch

Студия Studii Net, продолжает знакомить аудиторию с деталями грядущего русского дубляжа Dispatch.
Роль Савана (ранее обозначавшегося как Полог) доверена Илье Исаеву - одному из самых узнаваемых актёров дубляжа в России. Исаев давно закрепил за собой статус "официального голоса" Тома Харди: именно его интонации и тембр зрители слышат в российских релизах, где голливудский актёр исполняет главные роли.
Среди знаковых работ Исаева:
- Бэйн в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды»;
- Веном в одноимённой франшизе;
- Дрисс в трогательной драме «1+1».
Studii Net также объявила актёров, которые подарят голоса другим ключевым персонажам:
Елена Ефремова озвучит Блонди Блейзер. Актриса обладает богатым опытом в озвучивании анимационных и игровых проектов. Среди её заметных работ:
«Удивительный цифровой цирк» - один из самых обсуждаемых анимационных проектов последних лет;
«Шаранутый космос» - популярный научно‑развлекательный сериал с яркой стилистикой;
«Дроны‑убийцы» - культовый веб‑мульт с мрачноватой эстетикой и динамичным сюжетом.
Арсений Печёрин возьмёт на себя роль Токсика. Обладая широким диапазоном голосовых возможностей, Печёрин способен передать как саркастичные реплики, так и напряжённые монологи, что идеально подходит для образа Токсика.
Ещё одна важная деталь - переосмысление имени главного антагониста. В ранних версиях локализации персонаж фигурировал как Полог, однако команда Studii Net решила пойти дальше и предложить более семантически насыщенный вариант - Саван.
Саван - это погребальное покрывало, в которое заворачивают тело усопшего перед захоронением. Такое имя не просто звучит загадочно, но и несёт в себе символическую нагрузку, намекая на тёмную, мистическую природу персонажа.
Studii Net пока не раскрывает полный каст озвучки, но обещает постепенно делиться новыми именами. В их телеграмм канале уже потихоньку начинают появляться фрагменты озвучки, так что следите за новостями!
Исаев в принципе в представлении не нуждается)
Ну посмотрим что у них выйдет ( если выйдет)
Рад что к игре такой интерес
Тут писал в предыдущем посте :
Всем тем кто только что открыл для себя подобный жанр , советую обратить на игры, разработанные или изданные компанией Telltale Games тут прям на сайте есть список ,поверьте там есть очень крутые игры, я почти все их прошел. Я с таким сожалением смотрел как студия закрылась, надеюсь успех Dispatch вернёт их в строй!
www.playground.ru/games?company=1134
Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series
Tales from the Borderlands
Серия игр про бетмена и ходячих где даже сохранения переноситься от одной части к другой , вы создаёте своё приключение) Я влюбился в этот жанр игр в своё время, особенно когда устал от шутеров и хочется просто кайфануть с сюжета и крутых персонажей. Рекомендую!
После первого сезона ходячих решил в их игры не играть, т.к вроде какие-то выборы итд есть, но концовку и последующее прохождение не меняют.
Смена концовки после выбора это самое важное в сюжете игры?
Игры от телов с очень хорошими сюжетами
Интересно, как ты линейные игры с линейной концовкой терпишь? Какой-нибудь Half-Life 2, лучший шутер всех времён и народов с линейной концовкой, наверное за сто километров стороной обходишь.))
Да в игре Полога практически и нет
