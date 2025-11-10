Studii Net раскрывает новые детали русской озвучки игры Dispatch

Студия Studii Net, продолжает знакомить аудиторию с деталями грядущего русского дубляжа Dispatch.

Роль Савана (ранее обозначавшегося как Полог) доверена Илье Исаеву - одному из самых узнаваемых актёров дубляжа в России. Исаев давно закрепил за собой статус "официального голоса" Тома Харди: именно его интонации и тембр зрители слышат в российских релизах, где голливудский актёр исполняет главные роли.

Среди знаковых работ Исаева:

Бэйн в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды»;

в «Тёмном рыцаре: Возрождение легенды»; Веном в одноимённой франшизе;

в одноимённой франшизе; Дрисс в трогательной драме «1+1».

Studii Net также объявила актёров, которые подарят голоса другим ключевым персонажам:

Елена Ефремова озвучит Блонди Блейзер. Актриса обладает богатым опытом в озвучивании анимационных и игровых проектов. Среди её заметных работ:

«Удивительный цифровой цирк» - один из самых обсуждаемых анимационных проектов последних лет;

«Шаранутый космос» - популярный научно‑развлекательный сериал с яркой стилистикой;

«Дроны‑убийцы» - культовый веб‑мульт с мрачноватой эстетикой и динамичным сюжетом.

Арсений Печёрин возьмёт на себя роль Токсика. Обладая широким диапазоном голосовых возможностей, Печёрин способен передать как саркастичные реплики, так и напряжённые монологи, что идеально подходит для образа Токсика.

Ещё одна важная деталь - переосмысление имени главного антагониста. В ранних версиях локализации персонаж фигурировал как Полог, однако команда Studii Net решила пойти дальше и предложить более семантически насыщенный вариант - Саван.

Саван - это погребальное покрывало, в которое заворачивают тело усопшего перед захоронением. Такое имя не просто звучит загадочно, но и несёт в себе символическую нагрузку, намекая на тёмную, мистическую природу персонажа.

Studii Net пока не раскрывает полный каст озвучки, но обещает постепенно делиться новыми именами. В их телеграмм канале уже потихоньку начинают появляться фрагменты озвучки, так что следите за новостями!