ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Distortion 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая
7.4 136 оценок

Разработка Distortion продолжается без Здесева, его новая студия набирает команду

Extor Menoger Extor Menoger

Проект Distortion, ранее привлекший внимание своими амбициозными планами, претерпел изменения в руководстве. Основатель студии Game Art Pioneers, Дмитрий Здесев, покинул компанию. Несмотря на это, разработка игры продолжается силами оставшейся команды.

Стало известно, что Дмитрий Здесев учредил собственную студию разработки под названием ZDES PRODUCTION. Новая компания нацелена на создание игр "академического уровня" и уже объявила о наборе сотрудников. В частности, ZDES PRODUCTION ищет геймдизайнеров, специализирующихся на Unreal Engine 5, 2D и 3D художников, программистов C++ с опытом работы на Unreal Engine 5, аниматоров и VFX-художников. Потенциальные кандидаты могут узнать подробности и связаться с Дмитрием Здесевым через его страницу в социальной сети VK.

Тем временем студия Game Art Pioneers продолжает работу над Distortion. Представители команды сообщают, что разработка идет согласно графику, и ожидается, что демоверсия проекта будет доступна в 2026 году.

4
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Wing42
без Здесева

Удручающе печальная информация. Отрадно, что два других титана геймдева Тутов и Тамов ещё в строю.

7
Carissa7517

Почемув опечален, Зачемов в недоумении, а Потомучтов им всё объяснил

5
SOLUS5678

Значит что то неладное у них происходит.

3
Генерал Анатолий

С самого начала было видно, что сомнительный проект какой-то (влиты огромные деньги, запланировали снимать сериал по игре, много шума из ничего)

3
Lyс

Каждый раз, когда вижу эту картинк, думаю, что новость про disciples 3

2
Кот Миша

3,14ZDES PRODUCTION, вот что происходит

1
Генерал Анатолий

Интересно, почему имея бюджет в четыре раза больше, чем у Atomic Heart они делают дженерик фэнтези-игру, которая так же не запоминается внешне, как и ее название

Кто-то из геймдизайнеров говорил, что при разработке графики и визуала одна из целей должна быть такая - чтобы по одному скриншоту из игры люди безошибочно могли отличить ее от других (как правило, хорошие игры к таким и относятся)

1
Janekste
по одному скриншоту из игры люди безошибочно могли отличить ее от других

Я эту игру свободно по большинству скриншотам отличу от других. Визуальная часть очень специфическая и уникальная. Похоже у тебя что-то не так с глазами.

они делают дженерик фэнтези-игру

Это ни разу не правда. Здесь даже близко не пахнет "обычным"... игра выглядит во всём максимально уникально.

не запоминается внешне, как и ее название

А почему тогда я один раз услышал это название несколько лет назад и до сих пор его помню? Или ты думаешь, что если ты не запомнил и не впечатлился, значит ВСЕ не запомнили и не впечатлились визуалом игры? Если ты закрываешь глаза, значит все закрывают. Это как бы не так.

1
Генерал Анатолий Janekste

Нет

Snake Snaake Snaaaaaake

без кого???

Raphtallia

Без кого-то. =)

Видимо кто-то нашел течь и сбежал, пока лодка не потонула.

1
Ивасик

Хотим игру !

ZDES I SEICHAS !!!

Janekste

Похоже в студии какие-то разногласия. Просто так основатели не уходят, бросив проект. Но всё же всё то, что известно об игре, пока ещё впечатляет. Разработчики делают уникальную стильную красивую игру. Очень надеюсь на годноту. И очень расстроюсь, если годноты не выйдет. Точка.

Ahsis69

Печальный звоночек