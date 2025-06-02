Проект Distortion, ранее привлекший внимание своими амбициозными планами, претерпел изменения в руководстве. Основатель студии Game Art Pioneers, Дмитрий Здесев, покинул компанию. Несмотря на это, разработка игры продолжается силами оставшейся команды.
Стало известно, что Дмитрий Здесев учредил собственную студию разработки под названием ZDES PRODUCTION. Новая компания нацелена на создание игр "академического уровня" и уже объявила о наборе сотрудников. В частности, ZDES PRODUCTION ищет геймдизайнеров, специализирующихся на Unreal Engine 5, 2D и 3D художников, программистов C++ с опытом работы на Unreal Engine 5, аниматоров и VFX-художников. Потенциальные кандидаты могут узнать подробности и связаться с Дмитрием Здесевым через его страницу в социальной сети VK.
Тем временем студия Game Art Pioneers продолжает работу над Distortion. Представители команды сообщают, что разработка идет согласно графику, и ожидается, что демоверсия проекта будет доступна в 2026 году.
Разработка Distortion продолжается без Здесева, его новая студия набирает команду
Проект Distortion, ранее привлекший внимание своими амбициозными планами, претерпел изменения в руководстве. Основатель студии Game Art Pioneers, Дмитрий Здесев, покинул компанию. Несмотря на это, разработка игры продолжается силами оставшейся команды.
Удручающе печальная информация. Отрадно, что два других титана геймдева Тутов и Тамов ещё в строю.
Почемув опечален, Зачемов в недоумении, а Потомучтов им всё объяснил
Значит что то неладное у них происходит.
С самого начала было видно, что сомнительный проект какой-то (влиты огромные деньги, запланировали снимать сериал по игре, много шума из ничего)
Каждый раз, когда вижу эту картинк, думаю, что новость про disciples 3
3,14ZDES PRODUCTION, вот что происходит
Интересно, почему имея бюджет в четыре раза больше, чем у Atomic Heart они делают дженерик фэнтези-игру, которая так же не запоминается внешне, как и ее название
Кто-то из геймдизайнеров говорил, что при разработке графики и визуала одна из целей должна быть такая - чтобы по одному скриншоту из игры люди безошибочно могли отличить ее от других (как правило, хорошие игры к таким и относятся)
Я эту игру свободно по большинству скриншотам отличу от других. Визуальная часть очень специфическая и уникальная. Похоже у тебя что-то не так с глазами.
Это ни разу не правда. Здесь даже близко не пахнет "обычным"... игра выглядит во всём максимально уникально.
А почему тогда я один раз услышал это название несколько лет назад и до сих пор его помню? Или ты думаешь, что если ты не запомнил и не впечатлился, значит ВСЕ не запомнили и не впечатлились визуалом игры? Если ты закрываешь глаза, значит все закрывают. Это как бы не так.
Нет
без кого???
Без кого-то. =)
Видимо кто-то нашел течь и сбежал, пока лодка не потонула.
Хотим игру !
ZDES I SEICHAS !!!
Похоже в студии какие-то разногласия. Просто так основатели не уходят, бросив проект. Но всё же всё то, что известно об игре, пока ещё впечатляет. Разработчики делают уникальную стильную красивую игру. Очень надеюсь на годноту. И очень расстроюсь, если годноты не выйдет. Точка.
Печальный звоночек