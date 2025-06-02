Разработка Distortion продолжается без Здесева, его новая студия набирает команду

Проект Distortion, ранее привлекший внимание своими амбициозными планами, претерпел изменения в руководстве. Основатель студии Game Art Pioneers, Дмитрий Здесев, покинул компанию. Несмотря на это, разработка игры продолжается силами оставшейся команды.



Стало известно, что Дмитрий Здесев учредил собственную студию разработки под названием ZDES PRODUCTION. Новая компания нацелена на создание игр "академического уровня" и уже объявила о наборе сотрудников. В частности, ZDES PRODUCTION ищет геймдизайнеров, специализирующихся на Unreal Engine 5, 2D и 3D художников, программистов C++ с опытом работы на Unreal Engine 5, аниматоров и VFX-художников. Потенциальные кандидаты могут узнать подробности и связаться с Дмитрием Здесевым через его страницу в социальной сети VK.



Тем временем студия Game Art Pioneers продолжает работу над Distortion. Представители команды сообщают, что разработка идет согласно графику, и ожидается, что демоверсия проекта будет доступна в 2026 году.