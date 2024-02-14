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Distortion 2025 г.
Ролевая, Стратегия
6.9 34 оценки

Российские разработчики многообещающего экшена Distortion поделились атмосферной музыкой из игры

Gutsz
Новости

Российская студия Game Art Pioneers активно работает над амбициозной ролевой игрой Distortion. Проект черпает вдохновение из таких лучших представителей жанра, как "Ведьмак 3" и Skyrim, обещая подарить игрокам уникальное сочетание экшена, стратегии и ролевых возможностей для прохождения. Разработка игры еще далека от завершения, однако уже сейчас игроки могут проникнуться ее атмосферой с помощью саундтрека.

Разработчики Distortion, как и авторы S.T.A.L.K.E.R. 2, решили отметить Всемирный день радио, познакомив игроков с музыкальным сопровождением. Студия Game Art Pioneers представила первую композицию из саундтрека будущей RPG, которую можно послушать бесплатно в официальном сообществе в ВКонтакте.

Саундтреку и озвучке мы уделяем особое внимание, чтобы они задавали тон повествованию, поражали в самую душу и оставляли там свой неизгладимый след. Ведь именно звук максимально определяет эмоциональный ряд и дает самое прямое воздействие на состояние игрока.

— поясняют в Game Art Pioneers.

Напомним, ранее разработчики дали развернутое интервью с описанием важных деталей игрового процесса Distortion. Ознакомиться с ключевыми замечаниями авторов можно у нас на сайте в специальной новости.

Distortion запланирована к релизу на 2025-2026 год для ПК в рамках раннего доступа.

7
3
Distortion
2025 г.
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Drugzverei

Помните у отечественных игр, году эдак в 2006-2009, были практические бесконечные амбиции? Почему-то ситуация сейчас очень сильно напоминает те времена. Хотя Атомик хард, вроде, любителям жанра понравилась

2
TheNikolay00
Атомик хард

Жёсткий атом? Что за игра?, а то я пропустил

-1
Alex40001

по стопам смуты идут? ну и чем кенши плох ?

0