на главную
об игре
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl 05.09.2024
Экшен, Шутер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Постапокалипсис
8.2 3 873 оценки

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отмечают Всемирный день радио публикацией зловещего саундтрека из игры

Gutsz
Новости

Студия GSC Game World неожиданно вышла на связь, но не ради публикации очередного трейлера или новой даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Выход долгожданного сиквела шутера по-прежнему назначен на сентябрь этого года. В новом сообщении разработчики игры решили отметить Всемирный день радио и поделились первой композицией из полного саундтрека игры, которая интригует слушателей зловещими мотивами.

Музыкальный трек из S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован в формате видеоролика, поэтому мы можем не только услышать часть саундтрека шутера, но и увидеть одну из локаций игры. На видео показана небольшая комната со множеством неработающих экранов. Сами разработчики описывают композицию как "Зловещие Экраны", очевидно связывая локацию и саундтрек для неё с одной из аномалий в игре.

Что у нас по радио слышно сегодня? Опять эти скучные новости из жизни Зоны... Цена на Медузу подпрыгнула, записано. Очередная стычка между Долгом и Волей, ничего нового. Кстати, сегодня же Всемирный День Радио! Хватит уже этих пустых разговоров, в честь такого дня лучше просто музыку какую-нибудь подрубить.

Опа, а это еще что за трек такой? "Зловещие Экраны"... Что-то новенькое и интересное наконец-то завезли. Даже захотелось разведать то логово мутантов неподалеку и устроить им теплый прием. Точно стоит добавить в мой плейлист "Пока, снорка".

Напомним, ранее вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с демонстрацией сюжетных сцен и новой датой выхода игры. Кроме этого, разработчики подчеркнули главные особенности постапокалиптического шутера, про которые вы можете узнать из отдельной заметки.

Выход игры должен состояться на ПК и консолях Xbox 5 сентября 2024 года.

-12
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
ЕвМи

Блин, ну фигня. 4 минуты, Карл.
Просто одно-минутный эмбиэнт без мелодики в цикле 4 раза...
Издевательство над глазами и ушами.

12
SGate

Сталкер, внимание, ты попал в аномалию какофония....

2
saa0891

Публикуют всё что угодно кроме настоящего геймплея.

Выход игры должен состояться на ПК и консолях Xbox 5 сентября 2024 года.
0
Poenitens

Так есть две игры без игры - Сталкер 2 и Смута :)

1
WarCraf4er Poenitens

Есть INDIKA

0
Герман Хоффер

хрень

-2
Лицо со шрамом

Эта игра сама как аномалия , особенно без русского языка

-4
WarCraf4er

Большинство игр не имеют русского языка

0