Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 отмечают Всемирный день радио публикацией зловещего саундтрека из игры

Студия GSC Game World неожиданно вышла на связь, но не ради публикации очередного трейлера или новой даты релиза S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Выход долгожданного сиквела шутера по-прежнему назначен на сентябрь этого года. В новом сообщении разработчики игры решили отметить Всемирный день радио и поделились первой композицией из полного саундтрека игры, которая интригует слушателей зловещими мотивами.
Музыкальный трек из S.T.A.L.K.E.R. 2 был опубликован в формате видеоролика, поэтому мы можем не только услышать часть саундтрека шутера, но и увидеть одну из локаций игры. На видео показана небольшая комната со множеством неработающих экранов. Сами разработчики описывают композицию как "Зловещие Экраны", очевидно связывая локацию и саундтрек для неё с одной из аномалий в игре.
Что у нас по радио слышно сегодня? Опять эти скучные новости из жизни Зоны... Цена на Медузу подпрыгнула, записано. Очередная стычка между Долгом и Волей, ничего нового. Кстати, сегодня же Всемирный День Радио! Хватит уже этих пустых разговоров, в честь такого дня лучше просто музыку какую-нибудь подрубить.
Опа, а это еще что за трек такой? "Зловещие Экраны"... Что-то новенькое и интересное наконец-то завезли. Даже захотелось разведать то логово мутантов неподалеку и устроить им теплый прием. Точно стоит добавить в мой плейлист "Пока, снорка".
Напомним, ранее вышел новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl с демонстрацией сюжетных сцен и новой датой выхода игры. Кроме этого, разработчики подчеркнули главные особенности постапокалиптического шутера, про которые вы можете узнать из отдельной заметки.
Выход игры должен состояться на ПК и консолях Xbox 5 сентября 2024 года.
Блин, ну фигня. 4 минуты, Карл.
Просто одно-минутный эмбиэнт без мелодики в цикле 4 раза...
Издевательство над глазами и ушами.
Сталкер, внимание, ты попал в аномалию какофония....
Публикуют всё что угодно кроме настоящего геймплея.
Так есть две игры без игры - Сталкер 2 и Смута :)
Есть INDIKA
хрень
Эта игра сама как аномалия , особенно без русского языка
Большинство игр не имеют русского языка