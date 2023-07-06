Геймплейный ролик файтинга DNF Duel демонстрирует способности нового бойца ©

Nexon возлагает большие надежды на следующее большое обновление для DNF Duel, которое совпадает с выходом первого персонажа DLC, Spectre.

Это также демонстрация системы Cube Select. Вы можете выбрать Золотой или Чистый куб, каждый из которых дает различные усиления и эффекты, когда ваше здоровье падает ниже 30 или 50 процентов. Даже если вам не нравится Spectre, эти изменения открывают интересные возможности для таких бойцов, как Vanguard, Ghostblade и Berserker.

Spectre выходит 12 июля в рамках сезонного пропуска DNF Duel для PS4, PS5, PC и Nintendo Switch. Сможет ли она возродить уже угасшую базу игроков? Время покажет, но уже запланированы еще четыре персонажа, а еще два появятся в этом году.