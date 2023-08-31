В свежем трейлере файтинга DNF Duel представили нового бойца ©

Компании Arc System Works и Nexon сообщили, что вторым DLC-бойцом для DNF Duel станет Brawler. О дате выхода и геймплее ничего не сообщается, однако был опубликован трейлер.

После появления Brawler'а поклонники могут ожидать появления еще трех DLC-персонажей.

DNF Duel очень напоминает предыдущие файтинги Arc System Works, такие как Granblue Fantasy Versus, но в гораздо более мрачных тонах. Кроме того, предыдущие трейлеры и открытые бета-версии показывают, что игра намного быстрее, чем GBFV, что может заинтересовать более хардкорных фанатов.