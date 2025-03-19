Вайфу меха-экшен Dolls Nest выйдет 24 апреля

Разработчики NITRO PLUS и NITRO ARTS объявили, что меха-экшен Dolls Nest выйдет на PC через Steam 24 апреля. Игра будет стоить $19,99 / 2 160 иен и получит поддержку английского и японского языков. Уже сейчас доступна демоверсия.

Первые покупатели (до 23 мая) получат бонус – «Dolls Nest ArtWorks», сборник из 49 страниц с концепт-артами, чертежами оружия и снаряжения, а также имиджбордами, вдохновившими игру.

Dolls Nest – это динамичный 3D-экшен, в котором игроки управляют меха-девушкой и исследуют гигантский промышленный мир Ход. Этот мир представляет собой огромный кратер, заполненный разрушенными машинами и руинами, где бронированные враги ждут в каждой тени.

Чтобы выжить, героине придется собирать ресурсы, улучшать свое снаряжение и сражаться с мощными противниками.