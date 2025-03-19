Вайфу меха-экшен Dolls Nest выйдет 24 апреля

Разработчики NITRO PLUS и NITRO ARTS объявили, что меха-экшен Dolls Nest выйдет на PC через Steam 24 апреля. Игра будет стоить $19,99 / 2 160 иен и получит поддержку английского и японского языков. Уже сейчас доступна демоверсия.
Первые покупатели (до 23 мая) получат бонус – «Dolls Nest ArtWorks», сборник из 49 страниц с концепт-артами, чертежами оружия и снаряжения, а также имиджбордами, вдохновившими игру.
Dolls Nest – это динамичный 3D-экшен, в котором игроки управляют меха-девушкой и исследуют гигантский промышленный мир Ход. Этот мир представляет собой огромный кратер, заполненный разрушенными машинами и руинами, где бронированные враги ждут в каждой тени.
Чтобы выжить, героине придется собирать ресурсы, улучшать свое снаряжение и сражаться с мощными противниками.
Ну и мусорка, графон в аниме играх как обычно застрял в 2008 году. Ещё помню был анонсирована гача по мехами, с упором на фан - сервис, чём-то похода на Goddess of victory, но там можно было свободно перемещаться))
Поклонники подобного сожрут и такое. Едят же почти все гачи игры, так и с похожими.
В целом да. Есть конечно игры в аниме стиле с очень красивой графикой. Только это буквально единицы. В обычном случае это как в трейлере сейчас увидели.
А ещё не забывайте о потоке го... виде SAO. Которое люди хавают. Она от части стандарты ставит. Показывая как можно рубить с мамонтов деньги, а делать шлак.
К слову там даже сейчас не брезгают делать вставки в стиле новелы. Дорого, богато наверно нормальные катсцены лепить.
А что не так с графикой? Меня такая графика полностью устраивает. Ну а фотореализма от аниме я не жду априори. Так что я не понимаю, а что не так с аниме графикой и почему она якобы где-то застряла?
А что не так с системой подачи сюжета через новеллу? Мне такая система нравится. Тем более, что обычно в аниме играх подача сюжета чередуется кат-сценами и стилем новеллы. И названная тобою SAO не исключение - в неё не всё через новеллу идёт. Кат-сцены тоже есть. Правда в случае с SAO я признаю, что игры по этой вселенной в целом посредственность.
Не согласен. Красивых игр в аниме стиле огромное количество. Быть может ты о них не знаешь, потому что большинство красивых аниме игры НЕ переведены на русский язык? Если бы аниме игры были не красивыми, я в них не играл бы. Но правда в том, что обычно аниме = красота.... Точка.
я не брезгую английским. Мне например нравиться Ys Ix Monstrum Nox и серия игр Ys. Только увы... большинство не на русском :(
А так вообще я пропускают Jrpg. По этому корюсь. Я так своё время драгон квест задушнился и в итоге дропнул. Игра от этого плохой не становиться. Но всё же Jrpg как жанр ой не для всех. Хотя помню проходил игры на rpg maker и схожих движках. И какого, то омерзение не было. Но там честно сюжет сильно двигал или восприятие в целом. Всё же осознание того. Что движок особо вау то и не может. А значит и спрос меньше.
А вот видеть допустим современную аниме игру и в жанре JRPG. Автоматически сразу как, то скептически уже становиться. Ибо к такому проекту сразу появляются пару требований. Разнообразия и хороший, очень хороший желательно сюжет. Ибо боёвка чаще всего унылое го... которое так сильно бывает игру растягивает. Что аж противно.
Тому пример Tales of Arise. В целом прикольная такая аниме сказка. Не плохой в целом сюжет. Но вот к середине игры уже так душно от жирный и однотипных врагов. Который лупишь по одной и той же методичке. Ладно там пошаговые стартегии. Но от RPG ожидаешь другое. В итоге так и прошёл с читами. Ибо 20-30 минут тыкание мобов ради пару строк и катсцен терпеть уже не мог. Мне было интересна история. А не вот это вот унылое.
В тоже время есть Yakuza: Like a Dragon. Вот честно прошёл на одном дыхание. Отличная просто история. Словно фильм посмотрел. Боёвка которая не смотря на местами духоту. Не помешало мне закрыть игру ради 100% по подписке бокса. Разные билды, комбинации. Которые прям реально восприятие меняют. А где, то просто забавно смотреть. И я даже честно мне плевать было что это JRPG. Разнообразия так хватало. Что я просто забывался. Надоело одно и тоже видеть. Брал другого персонажа и бои сильно менялись. А это не считая что общее окружение использовали