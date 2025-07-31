Платформер Donkey Kong Bananza получил яркий хвалебный трейлер

Nintendo может смело праздновать — Donkey Kong Bananza для Switch 2 получает исключительно восторженные отзывы. Новый трейлер с цитатами из прессы ясно даёт понять: критики в полном восторге от свежего эксклюзива, вышедшего 17 июля.

Игра уже названа «необыкновенным приключением», сочетающим оригинальные идеи, яркий визуальный стиль и богатый контент. В финале видео можно увидеть шквал положительных оценок, включая несколько идеальных — Bananza не просто удалась, а, похоже, превзошла ожидания даже самых скептичных фанатов.

Сами мы подтверждаем: это настоящее попадание в десятку. У игры крепкая механика, насыщенная кампания, увлекательные битвы с боссами и отлично прописанный дуэт главных героев — Донки Конга и Полины. Всё это делает Bananza настоящей жемчужиной в стартовой линейке Switch 2.

Хотя игре вряд ли удастся переплюнуть коммерческий успех Mario Kart World, продающегося в комплекте с консолью, у неё есть все шансы стать настоящим хитом. Показатели продаж пока не раскрыты, но можно ожидать, что Nintendo скоро поделится цифрами — особенно в преддверии нового Nintendo Direct, посвящённого грядущим релизам от сторонних студий.

Donkey Kong Bananza — это именно та игра, которая доказывает: у Switch 2 большое будущее.