DOOM запустили внутри интерфейса ChatGPT

Глава компании Vercel Гильермо Раух продемонстрировал возможность запуска классического шутера DOOM непосредственно в диалоговом окне ChatGPT. Это стало возможным благодаря новой функциональности, позволяющей встраивать полноценные приложения в интерфейс чат-бота.

Для реализации этого проекта разработчик использовал шаблон ChatGPT App на основе фреймворка Next.js и специальный инструмент под названием play_doom. После отправки соответствующей команды чат-бот не просто генерирует ответ, а вызывает приложение, которое встраивает играбельную версию DOOM прямо в текущий диалог. Технически это реализовано с использованием как серверного, так и клиентского рендеринга.

В коротком видео Раух показал, как он вводит текстовый запрос, после чего в окне чата появляется игра, и он начинает проходить один из уровней. Сам разработчик отметил, что пока он управлял персонажем самостоятельно, но в будущем, по его мнению, искусственный интеллект сможет и сам вызывать подобные инструменты от лица пользователя.

Некоторые пользователи предположили, что по такому же принципу можно было бы интегрировать облачные игровые сервисы, например, Amazon Luna, для стриминга игр по запросу прямо в чат.