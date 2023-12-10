Легендарному шутеру Doom исполнилось 30 лет

Ровно 30 лет назад некий космический пехотинец отправился на Фобос, одну из двух лун Марса, чтобы сразится с полчищами демонических существ. После того как 10 декабря 1993 года Doom произвел фурор, он до сих пор не теряет своей актуальности.

За Doom стоит прежде всего студия id Software. История компании, стоящей за многими легендарными проектами, начинается с того момента, когда эти четверо встретились в коридорах Softdisk, компании, занимающейся распространением программного обеспечения по подписке. Благодаря своей работоспособности, замеченной начальством, Джон Ромеро получает повышение и оказывается во главе небольшой команды, состоящей из его коллеги, с которым у него одно имя, Джона Кармака, а также художника, носящего то же имя, что и его коллега по команде, хотя они и не родственники, Адриана Кармака. К трио присоединяется еще один программист, Том Холл, и вместе они переделывают видеоигровой мир.

Основной заслугой Doom, конечно, не является только то, что благодаря этой игре мы узнали, кто такие какодемоны и как использовать BFG. Эта игра действительно стала катализатором для популяризации шутеров от первого лица. Возможно, в первую очередь это стало результатом условно-бесплатной модели распространения. Важно также отметить, что Doom внесла свой вклад в популяризацию концепции многопользовательских стрелялок.

В бесплатную версию входил лишь один из трех эпизодов. За два года, прошедших после релиза, в Doom сыграли 10 млн. человек, а свыше 1 млн. – заплатили за игру.

Сегодня, Джон Ромеро и Джон Кармак проведут совместную трансляцию, посвященную юбилею игры Doom и быть может мы узнаем, что нас ждет в будущем.