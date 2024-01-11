Энтузиаст добавил в Doom 2 трассировку лучей и превратил ее в хоррор

На картах культового шутера оказалось мало источников освещения
Моддер rellik66 добавил в Doom 2: Hell on Earth полноценную технологию трассировки лучей в реальном времени. Культовый шутер 1994 года значительно преображается и превращается в мрачный хоррор — из-за малого количества источников света.
В моде есть фонарик, поэтому его использование становится практически обязательным на большей части карт, где стало темно.
энтузиаст вон лучшеб к инди разрабам корсаров присоединился, те нормальную тему пилят а не страдал бы шляпой с трассировкой в думе джва
И в это кто то до сих пор играет, ужас.