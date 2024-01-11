Энтузиаст добавил в Doom 2 трассировку лучей и превратил ее в хоррор

Безымянный морпех, победивший чудовищ из преисподней в первой части, теперь отправляется на Землю, превращённую монстрами в настоящий ад.

Если в прошлых частях протагонисту пришлось иметь дело с жуткими тварями на Марсе, Фобосе и Деймосе, то теперь настала очередь спасать родную планету. Повсюду, от военных баз до городских улиц, свирепствуют кровожадные монстры, формируя соответствующий антураж локаций.

Геймплей остался прежним: игроки быстро продвигаются по уровням, расстреливая полчища противников, чья сила неуклонно нарастает. Если поначалу приходится иметь дело лишь с одиночными монстрами, то вскоре они сбиваются в опасные группы и атакуют со всех сторон. Приходится постоянно уворачиваться от вражеского огня и вовремя пополнять боезапас, иначе можно остаться беззащитным.

По мере прохождения игроки получают доступ к новым, ещё более мощным видам оружия. Эти пушки не только позволяют эффективнее уничтожать врагов, но и устраивать по-настоящему зрелищные добивания. При должном внимании часть оружия можно найти раньше положенного срока, что даёт дополнительное преимущество.