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Doom 2 30.09.1994
Экшен, Шутер, От первого лица
9 549 оценок

Энтузиаст добавил в Doom 2 трассировку лучей и превратил ее в хоррор

Simple Jack

На картах культового шутера оказалось мало источников освещения

Моддер rellik66 добавил в Doom 2: Hell on Earth полноценную технологию трассировки лучей в реальном времени. Культовый шутер 1994 года значительно преображается и превращается в мрачный хоррор — из-за малого количества источников света.

В моде есть фонарик, поэтому его использование становится практически обязательным на большей части карт, где стало темно.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Wolfenstein

энтузиаст вон лучшеб к инди разрабам корсаров присоединился, те нормальную тему пилят а не страдал бы шляпой с трассировкой в думе джва

-3
alexhistory

И в это кто то до сих пор играет, ужас.

-3