Вышла бесплатная сюжетная модификация DOOM 3: Phobos в Steam

Команда разработчиков Team Future выпустила в Steam свою масштабную сюжетную модификацию для шутера DOOM 3 под названием Phobos. Модификация распространяется бесплатно, однако для ее запуска требуется наличие в библиотеке оригинальной игры DOOM 3 и дополнения Resurrection of Evil.
Сюжет DOOM 3: Phobos рассказывает историю персонажа, который приходит в себя на Марсе без памяти и с необъяснимой раной. В поисках ответов о своем прошлом и надвигающейся катастрофе он встречает агента по имени Саманта Майлз. Вместе им предстоит выживать в условиях, повторяющих события оригинальной игры, и распутывать клубок тайн.
Модификация предлагает оригинальную историю во вселенной DOOM 3, озвучку персонажей, 19 новых карт, разделенных на три вышедших эпизода, а также четвертый, находящийся в разработке. Разработчики внесли изменения в игровой процесс, улучшив дробовик, добавив четырех новых противников, обновив существующее оружие и врагов, а также сделав бои более динамичными. Кроме того, в игре присутствуют головоломки, связанные с окружением.
Пользователи в Steam в целом положительно встретили выход модификации. В своих отзывах игроки хвалят дизайн уровней, атмосферу и улучшенную боевую систему. Некоторые называют Phobos настоящим Resurrection of Evil. Среди недостатков отмечаются местами сложные и не всегда очевидные головоломки, а также тот факт, что повествование иногда прерывает динамичный игровой процесс. На данный момент у модификации положительные отзывы в Steam.
Half-Life 2 давно сдох и забыт, а DooM III жив и будет жить
На данный момент в игре Doom 3 26 человек, плюс в аддоне 6 и в BFG Edition 64. В Half -Life 2 1493 человека, плюс в HL2 Update 29 и даже в эпизодах есть, не смотря на убирание их в инструменты - 17 и 15 человек соответственно. Инфа со Steamdb.
Посчитай сколько человек в 2016, Eternal и Dark Ages и приплюсуй к DooM III
Стрелки не переводи, речь о Doom 3 и Half-Life 2. Я могу так же приплюсовать игроков с Garry's mod.