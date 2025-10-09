Вышла бесплатная сюжетная модификация DOOM 3: Phobos в Steam

Команда разработчиков Team Future выпустила в Steam свою масштабную сюжетную модификацию для шутера DOOM 3 под названием Phobos. Модификация распространяется бесплатно, однако для ее запуска требуется наличие в библиотеке оригинальной игры DOOM 3 и дополнения Resurrection of Evil.

Сюжет DOOM 3: Phobos рассказывает историю персонажа, который приходит в себя на Марсе без памяти и с необъяснимой раной. В поисках ответов о своем прошлом и надвигающейся катастрофе он встречает агента по имени Саманта Майлз. Вместе им предстоит выживать в условиях, повторяющих события оригинальной игры, и распутывать клубок тайн.

Модификация предлагает оригинальную историю во вселенной DOOM 3, озвучку персонажей, 19 новых карт, разделенных на три вышедших эпизода, а также четвертый, находящийся в разработке. Разработчики внесли изменения в игровой процесс, улучшив дробовик, добавив четырех новых противников, обновив существующее оружие и врагов, а также сделав бои более динамичными. Кроме того, в игре присутствуют головоломки, связанные с окружением.

Пользователи в Steam в целом положительно встретили выход модификации. В своих отзывах игроки хвалят дизайн уровней, атмосферу и улучшенную боевую систему. Некоторые называют Phobos настоящим Resurrection of Evil. Среди недостатков отмечаются местами сложные и не всегда очевидные головоломки, а также тот факт, что повествование иногда прерывает динамичный игровой процесс. На данный момент у модификации положительные отзывы в Steam.