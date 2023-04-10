Зафиксирован первый случай возврата купленной игры за деньги в Epic Games Store

Сегодня подписчик группы ВК "Халява: раздачи игр в Steam, Gog, Epic Games" прислал скриншот, на котором видно, что он оформил возврат игры, которую купил 6 ноября 2022 года, а спустя полгода ему отобрали купленную игру Doom 3. Деньги вернули на кошелек аккаунта и вывести их нельзя. Издателем игры является Bethesda Softworks, ранее они запретили реализацию своих игр на территории РФ и Беларуси, также они отобрали Fallout, который люди получили в новогодней раздаче.
Кроме того, в сети пишут, что отобрали классические части серии игры Doom.
Обращаем ваше внимание на то, что в связи с такими инцидентами настоятельно рекомендуем воздержаться от покупок игр в данном магазине, а лишь забирать игры, которые они раздают (сменив регион или создав дополнительный аккаунт).
Понятно, что игры отбирают не сами Epic Games, а издатели игр отправляют запросы на это, тем не менее, в Steam такого нет (за исключением возвратов за предзаказы и некоторых игр, но там это происходит чуть ли не сразу).
У кого-нибудь еще отобрали купленные игры? Делитесь информацией в комментариях, возможно, я просто еще не в курсе о чем-то.
Это не первый случай, бандл с дезлупой тоже отбирали.
Но егс такими действиями окончательно себя дискредитирует. Что толку, что у них можно "нормально" оплачивать из России, если тебе потом просто вернут деньги? Стим все таки лучший магазин для геймеров.
Стим даже случайно в том году открывал доступ к некоторым ушедшим играм и ни у кого не забрали кто смог тогда купить (лично я взял just cause 4 за 90 рублей)
Каким это способом EGS себя дискредитирует? Может ещё другие иностранные компании себя дискредитируют только из-за того, что вы не можете купить их продукцию?
Таким что отбирают игры, в Стиме что то никто игры не забирает, а вот они нагло отжимают
Маня, это как раз таки были купленные игры.
Так не EGS же отбирает.
Странный подход отбирать игры где куча времени прошло эта значит вообще всё могут отобрать, хорошо что удалось изи регион сменить, пришлось не много запариться зато акк относительно безопасности .
Конечно могут,ты по сути не игры покупаешь а доступ ими пользоваться.
Жаль эра дисков ушла на пк, всё эта аренда, остались ток консоли там уже у тебя игру ни как не отберут.
Ну пиртаки ни кто не отменял,это самый надёжный вариант что ни кто ни чего тебе не перекроет да и устанавливать их в разы удобней чем возится с дисками,я лично не смотря на то что у меня есть лицухи,игры которые мне интересны скачены и репаки,плюс пиратки удобны для модов т.к. нет проблем с тем что игра обновилась и моды не работают.
Мне средства вернули за Fallout (0 руб.), хотя я даже не оформлял ее. Так как сразу убрали из раздачи. ХЗ как так получилось.
Но ведь у эпик лаунчера нет кошелька
И чем пользователи ЕГС расплачиваются? Натурой?
карточкой или киви, ещё вопросы?
А это что ?
Да, есть. Сложно киви в деньгоприёмник затолкать?
Ну ясно, у меня такого нет, как была привязана карта, там только это и висит
байден остановись.
У меня давно было, что я купил там DLC, а через некоторое время у меня его отняли, но деньги вернули на карту.
В игры от беседки можно спокойно в гейм пасс поиграть, сейчас деслуп там прохожу, без смены региона и прочей фигни, смысл покупать...
Это егс дурью маются, другие видимость санкций создают, а эти прям упоротые.
Норм лаунчер, купил там пару игр. Ничего плохого сказать не могу.