Зафиксирован первый случай возврата купленной игры за деньги в Epic Games Store

Сегодня подписчик группы ВК "Халява: раздачи игр в Steam, Gog, Epic Games" прислал скриншот, на котором видно, что он оформил возврат игры, которую купил 6 ноября 2022 года, а спустя полгода ему отобрали купленную игру Doom 3. Деньги вернули на кошелек аккаунта и вывести их нельзя. Издателем игры является Bethesda Softworks, ранее они запретили реализацию своих игр на территории РФ и Беларуси, также они отобрали Fallout, который люди получили в новогодней раздаче.

Кроме того, в сети пишут, что отобрали классические части серии игры Doom.

Обращаем ваше внимание на то, что в связи с такими инцидентами настоятельно рекомендуем воздержаться от покупок игр в данном магазине, а лишь забирать игры, которые они раздают (сменив регион или создав дополнительный аккаунт).

Понятно, что игры отбирают не сами Epic Games, а издатели игр отправляют запросы на это, тем не менее, в Steam такого нет (за исключением возвратов за предзаказы и некоторых игр, но там это происходит чуть ли не сразу).

У кого-нибудь еще отобрали купленные игры? Делитесь информацией в комментариях, возможно, я просто еще не в курсе о чем-то.