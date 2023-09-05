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Doom Eternal 20.03.2020
8.5 1 528 оценок

Bethesda удалила защиту Denuvo из брутального шутера DOOM Eternal

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butcher69
Новости

Bethesda, которая выступает издателем DOOM Eternal удалила антипиратскую защиту из шутера вечером 5 сентября. Размер exe-файла уменьшился на 370 МБ.

Технология Denuvo в DOOM Eternal была взломана хакершей EMPRESS ещё в октябре 2021 года, спустя полтора года с момента релиза игры.

Doom Eternal была разработана американской студией id Software. Игра является прямым сиквелом прошлой Doom, вышедшей в 2016 году.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Роза Гуава

Так игру же давно взломали...

0
Кроллег

Они на релизе её удалили, точнее забыв добавить в свой фирменный магазинчик. В итоге в стиме была версия с денувой, в Bethesda net - без.

0
AceTheKing

Последний патч с Ордой был не взломан. Кроме того убранная толстая Дернува с экзешника - это всегда хорошо.

0