Bethesda удалила защиту Denuvo из брутального шутера DOOM Eternal

Bethesda, которая выступает издателем DOOM Eternal удалила антипиратскую защиту из шутера вечером 5 сентября. Размер exe-файла уменьшился на 370 МБ.
Технология Denuvo в DOOM Eternal была взломана хакершей EMPRESS ещё в октябре 2021 года, спустя полтора года с момента релиза игры.
Doom Eternal была разработана американской студией id Software. Игра является прямым сиквелом прошлой Doom, вышедшей в 2016 году.
Так игру же давно взломали...
Они на релизе её удалили, точнее забыв добавить в свой фирменный магазинчик. В итоге в стиме была версия с денувой, в Bethesda net - без.
Последний патч с Ордой был не взломан. Кроме того убранная толстая Дернува с экзешника - это всегда хорошо.