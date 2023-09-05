Bethesda удалила защиту Denuvo из брутального шутера DOOM Eternal

Полноценный сиквел Doom 2016 года. Армии ада вторглись на Землю. Станьте Палачом Рока и убейте демонов во всех измерениях, чтобы спасти человечество.

Палач стал ещё опаснее и смертоноснее, ведь его в арсенале появились улучшенные огнемёт, клинок, пушки и бронекостюм. Убивайте демонов, сжигайте их, кромсайте бензопилой себе на пользу.