Фанаты Stellar Blade могут остаться без праздника в игре

Самые преданные фанаты Stellar Blade, уже добравшиеся до финального босса, могут так и не увидеть рождественское событие: из-за особенностей системы сохранений праздничный контент попросту оказывается для них недоступен.

В Stellar Blade временный рождественский ивент разворачивается в хаб-локации Ксион, где появляются праздничные украшения, елка и специальный костюм Санты для Евы. Однако многие игроки, завершившие сюжет или подошедшие вплотную к финальному боссу, имеют единственный актуальный сейв непосредственно перед финальной битвой и не могут вернуться в Ксион без перезапуска прохождения.

Игра не предлагает полноценный постгейм с свободным перемещением по миру после титров, а точка невозврата перед финалом фактически «запирает» игроков в коридоре к последнему бою. В результате, чтобы увидеть рождественские декорации и получить праздничный костюм, таким пользователям приходится либо начинать новую игру, либо запускать Новую игру + и заново проходить значительную часть кампании.

В Stellar Blade уже есть режим сражений с боссами и потенциал для более гибкого доступа к ключевым локациям, однако прямой возможности свободно вернуться в Ксион после достижения точки невозврата по-прежнему не предусмотрено. Это делает временный праздничный контент одноразовым и плохо сочетается с логикой сезонных мероприятий, которые в других играх обычно стараются сделать как можно более доступными.