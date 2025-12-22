Фанаты Stellar Blade могут остаться без праздника в игре

Самые преданные фанаты Stellar Blade, уже добравшиеся до финального босса, могут так и не увидеть рождественское событие: из-за особенностей системы сохранений праздничный контент попросту оказывается для них недоступен.
В Stellar Blade временный рождественский ивент разворачивается в хаб-локации Ксион, где появляются праздничные украшения, елка и специальный костюм Санты для Евы. Однако многие игроки, завершившие сюжет или подошедшие вплотную к финальному боссу, имеют единственный актуальный сейв непосредственно перед финальной битвой и не могут вернуться в Ксион без перезапуска прохождения.
Игра не предлагает полноценный постгейм с свободным перемещением по миру после титров, а точка невозврата перед финалом фактически «запирает» игроков в коридоре к последнему бою. В результате, чтобы увидеть рождественские декорации и получить праздничный костюм, таким пользователям приходится либо начинать новую игру, либо запускать Новую игру + и заново проходить значительную часть кампании.
В Stellar Blade уже есть режим сражений с боссами и потенциал для более гибкого доступа к ключевым локациям, однако прямой возможности свободно вернуться в Ксион после достижения точки невозврата по-прежнему не предусмотрено. Это делает временный праздничный контент одноразовым и плохо сочетается с логикой сезонных мероприятий, которые в других играх обычно стараются сделать как можно более доступными.
вот зараза, у меня именно такой сейв на НГ+))
Новогодний контент ни о чем, нет смысла заморачиваться.
Издержки современного подхода игроделов к такой важной части игрового процесса как сейвинг. Впрочем, сегодня редкий игродел заморачивается на клиентоориентированность в данной области. Тяп ляп и так сойдёт. К тому же надо думать и тратить деньги на это. А их можно сразу в карман себе. Впрочем, в данном случае мне кажется, хорошо должно быть в меру.
Нафига одиночной игре эта ММОшная хрень?
а что мешает им сделать постген? а заранее сейв сделать ни как (просто я не играл) да и прокачки разве нет нафиг она тогда если вернуться нельзя?
Как же хорошо в старых играх можно было сохраняться. Несколько ячеек для сохранений, сохраняйся практически в любом месте и в любое время. Сейчас же понаделали либо чекпоинты либо автосохранение, решив за тебя где тебе лучше сохраняться.