Doom: The Dark Ages 15.05.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
8.4 861 оценка

Bethesda представила "киноверсию" DOOM: The Dark Ages

Gruz_ Gruz_

Те, кто хочет узнать историю DOOM: The Dark Ages, но не имеет времени играть в нее, будут благодарны Bethesda Softworks!

На YouTube был опубликован видеоролик в формате 4K продолжительностью более часа, в котором американский издатель смонтировал все сюжетные кат-сцены из своего шутера. Но в первую очередь DOOM — это легендарная сага, славящаяся своим игровым процессом, потому вряд ли стоит ограничиваться просмотром подобных видео.

DOOM: The Dark Ages доступна на PS5, Xbox Series и ПК.

agula98

Разрабам уже настолько плевать на игру что они просто говорят. Ладно ребят, мы поняли что только у 000000000.5% людей в мире есть rtz 4090 и 5090, посмотрите тогда игрофильм на ютубчике нас все равно закроют скоро

4
bubenson

Ну как бы не нового. На трубе куча таких мувиков.

Kamishini1993

С таким ценником на одиночную игру остается только смотреть