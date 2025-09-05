Bethesda представила "киноверсию" DOOM: The Dark Ages

Те, кто хочет узнать историю DOOM: The Dark Ages, но не имеет времени играть в нее, будут благодарны Bethesda Softworks!
На YouTube был опубликован видеоролик в формате 4K продолжительностью более часа, в котором американский издатель смонтировал все сюжетные кат-сцены из своего шутера. Но в первую очередь DOOM — это легендарная сага, славящаяся своим игровым процессом, потому вряд ли стоит ограничиваться просмотром подобных видео.
DOOM: The Dark Ages доступна на PS5, Xbox Series и ПК.
Разрабам уже настолько плевать на игру что они просто говорят. Ладно ребят, мы поняли что только у 000000000.5% людей в мире есть rtz 4090 и 5090, посмотрите тогда игрофильм на ютубчике нас все равно закроют скоро
Ну как бы не нового. На трубе куча таких мувиков.
С таким ценником на одиночную игру остается только смотреть