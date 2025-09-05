Bethesda представила "киноверсию" DOOM: The Dark Ages

Те, кто хочет узнать историю DOOM: The Dark Ages, но не имеет времени играть в нее, будут благодарны Bethesda Softworks!

На YouTube был опубликован видеоролик в формате 4K продолжительностью более часа, в котором американский издатель смонтировал все сюжетные кат-сцены из своего шутера. Но в первую очередь DOOM — это легендарная сага, славящаяся своим игровым процессом, потому вряд ли стоит ограничиваться просмотром подобных видео.

DOOM: The Dark Ages доступна на PS5, Xbox Series и ПК.