Digital Foundry протестировали DOOM: The Dark Ages на консолях

Digital Foundry провела свой технический анализ DOOM: The Dark Ages, чтобы объяснить, как шутер от id Software работает на PS5, PS5 Pro и Xbox Series X|S.

Похоже, что Xbox Series X — это консоль, которая может предложить наилучший баланс между производительностью и визуальным качеством, с динамическим разрешением, которое меняется от 1440p до 1080p в самых интенсивных ситуациях, в сочетании с частотой кадров, прочно привязанной к 60 кадрам в секунду.

Использование Variable Rate Shading обеспечивает хорошую общую плавность, хотя в некоторых случаях артефакты, создаваемые этой техникой, могут быть видны, особенно в открытых областях. Кроме того, на консолях DOOM: The Dark Ages не реализует трассировку лучей для отражений, выбирая отражение в пространстве экрана.

На Xbox Series S ситуация неизбежно сложнее, с динамическим разрешением, которое меняется от 864p до 648p в самых тяжелых сценах: результатом является мягкое и размытое изображение, дополнительно нарушаемое VRS, и с частотой кадров, которая в некоторых случаях с трудом удерживает 60 кадров в секунду.

DOOM: The Dark Ages работает на PS5 практически так же, как и на Xbox Series X, хотя в некоторых моментах эта версия оказывается менее плавной, представляя некоторые заикания в самых анимированных сценах.

А PS5 Pro? Как и ожидалось, именно на этой платформе шутер проявил себя наилучшим образом, по крайней мере, в консольном сегменте: он увеличивает разрешение до 1800p и никогда не опускается ниже 1296p, но не использует преимущества PlayStation Spectral Super Resolution и демонстрирует производительность, которая в абсолютных цифрах немного уступает Xbox Series X.