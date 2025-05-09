DOOM: The Dark Ages получила высокие оценки от прессы

Всего через несколько дней состоится релиз DOOM: The Dark Ages, новой главы в этой классической франшизе шутеров от id Software. Основные игровые порталы уже имели возможность ознакомиться с ней, и опубликовали свои обзоры.

DOOM: The Dark Ages в настоящее время имеет средний балл 84 на MetaCritic и 86 на OpenCritic. Игру хвалят за ее превосходную боевую систему и арсенал, благодаря которым всегда весело убивать демонов. Однако новые дополнения, такие как разделы с мехами и драконами, в конечном итоге не понравились критикам.

100 - Screen Rant

95 - Destructoid

90 - Noisy Pixel

90 - Shacknews

90 - TrueGaming

90 - IGN

80 - VGC

80 - Eurogamer

80 - GameSpot

80 - PCMag

80 - DualShockers

70 - Digital Trends

70 - GamesRadar+

70 - Metro GameCentral

70 - TheGamer

65 - Stevivor

60 - Dexerto

IGN - 90

The Dark Ages — это не просто «Больше Doom», это новый взгляд на легендарную серию шутеров, более суровый и реалистичный, но не менее энергичный и захватывающий. Новый щит — выдающееся дополнение, которое добавляет множество возможностей для нападения и защиты, а в сочетании с обширным арсеналом традиционного оружия Doom он предлагает множество забавных и захватывающих способов уничтожить врагов. Добавьте к этому усиленный саундтрек в стиле хэви-метал, который дополняет превосходное оружие, уровень и дизайн врагов, и Id снова доказала, что, как и выстрел в упор из супердробовика, они не могут промахнуться.

GameSpot - 80

Это тонко настроенное приключение, которое обеспечивает мощную фантазию о разрывании и уничтожении тысяч демонов, не теряя при этом глубинной сложности, которая делает каждую встречу такой захватывающей для преодоления. Хотя иногда игра может давать сбои, слишком сильно отходя от своих основ, Doom: The Dark Ages показывает, что у этой серии все еще есть плодородная почва для исследования, и что иногда умные, взвешенные изменения могут направить серию в удивительном новом направлении и создать некоторые из ее лучших моментов.

VGC - 80

В Doom: The Dark Ages так много всего сделано правильно, что ее основные недостатки проявляются, когда игра отвлекает вас от ее превосходного основного цикла боя. Хотя не все новые дополнения работают, новые открытые зоны игры — это удовольствие, а арсенал Doomslayer по-прежнему невероятно увлекателен в использовании.

GamesRadar+ - 70

Хотя Doom: The Dark Ages — это надежная игра, отличия от предыдущих игр в значительной степени вредят ей. Большинство похвальных моментов в приключениях Slayer 2025 года — это адаптации старых игр, в то время как новые функции, такие как упор на ближний бой и последовательности мехов, кажутся ошибками, которые серия должна игнорировать в будущем. Тем не менее, радость от уничтожения какодемонов с помощью винтовки никогда не теряется, а эстетика экстремизма всегда поднимает уровень опыта.

Dextero - 60

Несмотря на свои недостатки, Doom: The Dark Ages предлагает одни из лучших боев FPS, которые когда-либо видел жанр. Именно эта борьба заставляла меня продолжать, желая найти каждый дополнительный кусочек контента, спрятанный в самых темных углах. Однако из-за повторяющегося дизайна уровней игра так и не достигает высот Doom 2016 или Doom Eternal, в то время как новые возможности мехов и драконов добавляют очень мало к этому миксу. Это самая слабая из трех современных игр, но ее стоит попробовать хотя бы ради боев.

Doom: The Dark Ages выйдет 15 мая на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Игра также будет доступна через сервис Game Pass.