Джон Ромеро похвалил Xbox Game Pass

Автор Doom 1995 года, известный геймдизайнер Джон Ромеро, в недавнем интервью высказался о сервисе Xbox Game Pass и отметил, что он позволяет сделать игры доступнее.

В разговоре с автором канала Xbox Expansion Pass, Ромеро похвалил подход Microsoft к сервису и играм, подчеркнув, что это чрезвычайно полезно для игрового сообщества. По словам Джона, Game Pass позволяет игрокам опробовать игру перед покупкой и тем самым окончательно решить, стоит ли приобретать проект.

Ромеро заявил, что такой сервис, как Xbox Game Pass, упрощает доступ к играм, особенно для той аудитории, которая не может купить их по полной стоимости. Это выгодно не только геймерам, но и самим разработчикам — выход в Game Pass, отметил Джон, не влияет на продажи, но позволяет повысить узнаваемость тайтлов.

Кроме того, автор Doom высказался и о новой части — The Dark Ages. Ромеро похвалил id Software и сказал, что новое направление серии ему понравилось, особенно идея путешествия главного героя в прошлое с современным оружием. Ромеро считает, что средневековый сеттинг отлично подойдет игре.

Ранее режиссёр игры Хьюго Мартин объявил, что The Dark Ages не станет финалом трилогии, а разработчик готов работать над серией как можно дольше.

Напомним, что Doom: The Dark Ages выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 15 мая 2025 года. Игра будет доступна в Game Pass сразу после релиза.