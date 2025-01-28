Джон Ромеро похвалил Xbox Game Pass

Автор Doom 1995 года, известный геймдизайнер Джон Ромеро, в недавнем интервью высказался о сервисе Xbox Game Pass и отметил, что он позволяет сделать игры доступнее.
В разговоре с автором канала Xbox Expansion Pass, Ромеро похвалил подход Microsoft к сервису и играм, подчеркнув, что это чрезвычайно полезно для игрового сообщества. По словам Джона, Game Pass позволяет игрокам опробовать игру перед покупкой и тем самым окончательно решить, стоит ли приобретать проект.
Ромеро заявил, что такой сервис, как Xbox Game Pass, упрощает доступ к играм, особенно для той аудитории, которая не может купить их по полной стоимости. Это выгодно не только геймерам, но и самим разработчикам — выход в Game Pass, отметил Джон, не влияет на продажи, но позволяет повысить узнаваемость тайтлов.
Кроме того, автор Doom высказался и о новой части — The Dark Ages. Ромеро похвалил id Software и сказал, что новое направление серии ему понравилось, особенно идея путешествия главного героя в прошлое с современным оружием. Ромеро считает, что средневековый сеттинг отлично подойдет игре.
Ранее режиссёр игры Хьюго Мартин объявил, что The Dark Ages не станет финалом трилогии, а разработчик готов работать над серией как можно дольше.
Напомним, что Doom: The Dark Ages выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series 15 мая 2025 года. Игра будет доступна в Game Pass сразу после релиза.
А не наоборот? Если можно играть задешево - большинство так и поступит, не покупая себе игру отдельно. Особенно учитывая что он покупает "право пользования", а не игру, которую ему могут так же заблокировать или удалить.
тут как бы тогда вопрос допустим есть игра за 60 и где то в паралельной вселенной ее продают за 30 долларов а в еще одной паралельной вселенной за 5 долларов. и типа если получатся красивые цифры, когда типа со снижением цены количесво проданных цифровых копий соразмерно растет и получаются те же самые деньги но с более широкой стабильной базой покупателей. но скоре всего в реальности кривые не такие и чтоб заработать максимально возможные деньги геймпас скорее всего вредит.
Тем временем люди бегут в стим и покупают игры за 4-6к руб вместо того, чтобы в эту же игру сыграть за копейки через GAME PASS. Пример тому "DOOM: The Dark Ages"
(я знаю, что не все игры выходят в pass)
Ну так может у людей есть деньги и 4-6 тысяч заплатить за игру им не проблема, ты об этом не подумал?
Приходишь ты такой в магазин за хлебом и там две идентичные буханки хлеба, одна за 50руб, а вторая за 500руб. Ты купишь за 500 потому что у тебя есть деньги?
Некорректное сравнение. В game pass ты получаешь временную аренду за копейки, а за полную стоимость - ты получаешь вечную аренду.
Я так и знал, что следующий коммент будет на эту тему. А не всё равно, если это сингл игра? Ты её пройдёшь и забудешь... Даже если захочешь её перепройти через год, то можно опять взять подписку и перепройти + каждая твоя подписка тебе в пользование даст не одну игру, а целую гору. Посчитай количество подписок на сумму одной игры за 4-6тыс. Как не крути, но подписка выиграет.
Купить игру за 70 баксов, чтобы пройти её за неделю или две недели и забыть о ней))) просраные деньги, зато игра в копилке)
Другое дело онлайн игры за полную стоимость
1) Я предпочту пиратку, чем ваши гей пассы и лицензии.
2) Иногда вовзращаюсь, если игра интересная и приносит до сих пор удовольствие.
3) Не говори за всех и не считай чужие деньги, не твоё дело.
4) Гей пасс не работает в РФ, а обходить я не собираюсь и заморачиваться. Не хотят деньги? Это их проблемы, а не мои.