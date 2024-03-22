Grubby: "Dota 2 - одна из лучших игр в мире. Но существует одна небольшая проблема"

Известный многократный чемпион по Warcraft III из Нидерландов, Мануэль "Grubby" Шенкхёйзен, объяснил своему стриминговому аудитории, почему он решил сделать перерыв от Dota 2 - проблематичное и токсичное сообщество внутри игры.

Многократный чемпион по Warcraft III Мануэль "Grubby" Шенкхёйзен

Dota 2 — одна из наилучших игр в истории. Иногда я готов был оценить ее на 10 из 10 и считать ее лучшей MOBA и игрой вообще. Сравнивая с Heroes of the Storm и даже с Warcraft III, я думал, что Dota 2 превосходит их. Когда я играл в эту игру и наслаждался ею, она казалась просто невероятной. Однако сейчас она перестала приносить мне такое же удовольствие. Проблема не в самой игре. У нее лучший клиент, неплохая музыка и удивительный геймплей. В Dota 2 приятно побеждать, она постоянно мотивирует к развитию. Но проблема в токсичном сообществе игры.

Я не говорю, что это относится ко всем, но я столкнулся с этим слишком много раз. Многие люди в игре, будь то тиммейты или зрители, забыли, как получать удовольствие от процесса. Они испытывают страх поражений и часто предвзяты к своей команде. Они перестали наслаждаться игрой, перестали тренироваться и стремиться к развитию, забыв, что иногда проигрывать - это нормально.

Сейчас я сомневаюсь, нужно ли мне продолжать играть в Dota 2. Не могу сказать, что навсегда отказался от этой игры. Недавно я взял перерыв и на протяжении трех недель играл в разные другие игры. Я совершенно не скучал по Dota 2. Я решил отдохнуть от нее, потому что во время моих тренировок на неизученных героях в чате моего канала слишком часто появлялись люди, говорящие: "Эй, стример, ты играешь на герое, которого еще не освоил, и играешь плохо". В сущности, они говорили: "У него MMR менее 1 тыс." В то время как у меня 6 тыс. MMR, набранных за полтора года. Они говорили такие вещи, как "Если бы ты был в моей команде, я бы тебя зарепортил", "Ты руинишь игру?", "Этот герой - не для тебя".

Проблема в том, что в моей команде слишком часто были токсичные игроки. Я просто не хотел, чтобы они выиграли, даже когда у нас были шансы. За 11 лет на профессиональной сцене я научился принимать поражения - иногда слишком легко. Это часть работы киберспортсмена, но многие игроки в Dota 2 не обладают такими навыками. Они так сосредоточены на этой игре, что стали "мстительными духами" - они когда-то любили эту игру, но теперь играют просто потому, что привыкли. На свете существует множество других прекрасных игр, и я не готов тратить все свое время на игру, в которой ты должен получать удовольствие, но твои партнеры по команде лишают тебя этого удовольствия. У меня есть выбор.

В декабре прошлого года Grubby достиг отметки в 6 тысяч MMR в Dota 2. Напомним, что киберспортсмен из Нидерландов начал играть в Доту в августе прошлого года.