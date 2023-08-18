Valve выпустила сундук в честь десятилетия Dota 2

В сегодняшнем обновлении Valve добавили в Dota 2 новую сокровищницу в честь десятой годовщины игры, которую сообщество отпраздновало еще 9 июля. Официальное заявление от разработчиков звучит следующим образом.
Некоторые старцы шепчут, что Древние — непостижимые вторженцы, зловещие осколки Безумной луны, неподвластные времени и навеки обречённые сражаться — существовали и будут существовать всегда. А по прикидкам других старцев Древним около десяти лет — всё зависит от того, к какому лесному волшебнику вы обратитесь. Так или иначе, нам милее старцы с конкретной позицией и круглые числа.
Итак, надевайте праздничные колпаки и присоединяйтесь к празднику в честь юбилея игры: мы вспоминаем, из каких краеугольных (а также полукраеугольных и даже обыкновенных) камней складывалась дорога длиной в десятилетие.
Какой же праздник без подарков? С сегодняшнего дня по 7 сентября за победу даётся памятная сокровищница, содержащая один из тринадцати особых предметов, связанных с богатыми на события годами игры. Чтобы не упустить ни одну награду, просто побеждайте, пока не получите их все.
Ну а если серьёзно, нам очень повезло иметь поддержку такого сообщества, и мы рады, что разделили этот путь именно с вами. Так что в ближайшие недели давайте играть и праздновать десятилетие Доты вместе! Мы с нетерпением ждём каждой игры.
Сундук содержит в себе 13 памятных предметов, включая скин на Рошана, скин для Терзателя, голосовые реплики Гейба Ньюэлла и др. Чтобы получить сундук, необходимо всего лишь выиграть один матч в Dota 2 (в Turbo – два матча). Акция продлится до 7 сентября.