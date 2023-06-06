Dr. Fetus' Mean Meat Machine выходит 22 июня ©

Dr. Fetus' Mean Meat Machine выйдет на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam, Epic Games Store и GOG 22 июня, сообщили издатели Thunderful Games и Headup Games, а также разработчик Team Meat.

Dr. Fetus' Mean Meat Machine представляет собой идеальное сочетание классического геймплея-головоломки и хардкорных элементов платформера, которыми славится Super Meat Boy. Проложите свой путь через красивые миры, созданные вручную, и пройдите более 100 уровней-головоломок, наполненных причудливыми ловушками и опасностями. В конце каждого мира приготовьтесь к ужасной битве с боссом, которая станет окончательным испытанием.

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