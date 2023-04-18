Drago Noka выйдет на PS4 в конце апреля ©

Издатель PLAYISM и разработчик GeSEI unkan объявили, что выпустят симулятор фермерской жизни/градостроительства Drago Noka на PlayStation 4 28 апреля. Список желаемого доступен уже сейчас в PlayStation Store.

Drago Noka впервые вышла для ПК через DLsite 22 января 2022 года, а затем для Switch и ПК через Steam 12 января 2023 года.

Игра предлагает управлять своей деревней на спине дракона. Землю заполонили огромные гиганты и опасные вредители, оставив после себя непригодный для жизни мир. Людям негде жить на поверхности, и поэтому они живут на спинах драконов. Развивайте свою собственную деревню, собирайте различные материалы и создавайте новые предметы своими руками. Расслабьтесь и наслаждайтесь безопасной и спокойной жизнью в деревне вдали от поверхности на вершине гигантского дракона.