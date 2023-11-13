Dragon Age: Dreadwolf может выйти уже в следующем году, согласно старшему аниматору в Electronic Arts

Компания Electronic Arts вместе с разработчиками из студии BioWare работают над возвращением сразу двух легендарных игровых франшиз: Dragon Age и Mass Effect. Недавно в сети появился тизер новой части научно-фантастической RPG, хотя без даты релиза, что подарило новую надежду для поклонников. Тем временем официальных новостей о Dragon Age: Dreadwolf по-прежнему нет, однако проект может быть выпущен уже в следующем году.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, на скорый релиз новой Dragon Age намекают сами разработчики. Внимательные пользователи обратили внимание на профиль старшего кинематографического аниматора в Electronic Arts Кевина Скотта. В своем резюме он указал, что последние годы активно работал над захватом движения для Dragon Age: Dreadwolf.

Кевин Скотт находится в команде художников и аниматоров, которые отвечают за весь мокап и ручную анимацию в будущей Dragon Age. Несмотря на то, что он не является частью BioWare, его профиль подтверждает, что над игрой работает сразу несколько команд. Скотт также отдельно уточнил, что релиз Dragon Age: Dreadwolf запланирован на 2024 год.

Эти сведения частично подтверждают слухи о скором релизе игры. Согласно инсайдам, Dragon Age: Dreadwolf выйдет во второй половине 2024 года, а официальные новости по игре начнут появляться в конце этого года.