СМИ назвали новый тизер Mass Effect 5 слишком высокомерным и не оправданным

На днях для многих фанатов серии Mass Effect случился настоящий праздник. Впервые за долгое время игроки получили официальные новости о новой части и даже увидели интригующий тизер-трейлер проекта. Когда радостная эйфория от свежего ролика по Mass Effect 5 прошла, многие журналисты вместе с игроками стали высказывать свое недовольство. О проекте до сих пор неизвестно ровным счетом ничего, вплоть до хотя бы примерной даты выхода или следующей презентации игры.

СМИ обратили внимание на досадную, но простую истину: новая часть Mass Effect максимально далека от релиза, и разработчикам из студии BioWare физически нечего показать. Для этого не нужны утечки или инсайдеры, это стало очевидным для многих после публикации недавнего тизера. Ролик содержал в себе минимум информации и был слишком загадочным для такой франшизы, как Mass Effect.

Журналистов и игроков теперь очень беспокоит прозрачность разработки игры и положение дел в студии BioWare, в которой уже не осталось опытных разработчиков и ветеранов, стоявших за созданием культовых частей Mass Effect.

Редакторы PC Gamer обратили внимание, что за последние четыре года BioWare показывала больше загадочных тизеров, чем реальных признаков жизни. Они работают над Dragon Age: Dreadwolf и Mass Effect 5, но об обеих играх нет никакой официальной информации, которая бы позволяла пользователям оценить будущие игры от студии.

BioWare 2023 года - это не та BioWare, которую вы помните. Прошло уже более десяти лет со времен Dragon Age: Origins и Mass Effect 2. С тех пор многое изменилось. Основатели компании Грег Зещук и Рэй Музыка давно ушли, как и такие талантливые специалисты, как Дэвид Гейдер, Дрю Карпшин, Мэтт Голдман, Мак Уолтерс, Марк Дарра и другие. Другими словами, ушли творческие руководители и сценаристы, которые создали эти любимые нами игры. Совсем недавно BioWare уволила еще 50 своих сотрудников, в том числе Мэри Кирби, которая работала в Dragon Age с момента ее создания, создавая Варрика и Кунари. Это не значит, что в компании не осталось ветеранов старых добрых времен, но перед вами уже совсем другая группа людей, чем та, что создавала лучшие хиты студии.

С критикой тизера также выступил редактор WindowsCentral Джез Корден, который назвал продвижение новой Mass Effect слишком высокомерным, а такую загадочность вокруг ожидаемого экшена неоправданным заигрыванием с чувствами фанатов.

У нас почти нет никакой информации о следующих Dragon Age или Mass Effect. После информационной кампании на Blizzcon, которая включала шестилетнюю дорожную карту Warcraft, это немного раздражает.

Mass Effect когда-нибудь выйдет на ПК и консолях.