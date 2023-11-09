СМИ назвали новый тизер Mass Effect 5 слишком высокомерным и не оправданным

На днях для многих фанатов серии Mass Effect случился настоящий праздник. Впервые за долгое время игроки получили официальные новости о новой части и даже увидели интригующий тизер-трейлер проекта. Когда радостная эйфория от свежего ролика по Mass Effect 5 прошла, многие журналисты вместе с игроками стали высказывать свое недовольство. О проекте до сих пор неизвестно ровным счетом ничего, вплоть до хотя бы примерной даты выхода или следующей презентации игры.
СМИ обратили внимание на досадную, но простую истину: новая часть Mass Effect максимально далека от релиза, и разработчикам из студии BioWare физически нечего показать. Для этого не нужны утечки или инсайдеры, это стало очевидным для многих после публикации недавнего тизера. Ролик содержал в себе минимум информации и был слишком загадочным для такой франшизы, как Mass Effect.
Журналистов и игроков теперь очень беспокоит прозрачность разработки игры и положение дел в студии BioWare, в которой уже не осталось опытных разработчиков и ветеранов, стоявших за созданием культовых частей Mass Effect.
Редакторы PC Gamer обратили внимание, что за последние четыре года BioWare показывала больше загадочных тизеров, чем реальных признаков жизни. Они работают над Dragon Age: Dreadwolf и Mass Effect 5, но об обеих играх нет никакой официальной информации, которая бы позволяла пользователям оценить будущие игры от студии.
BioWare 2023 года - это не та BioWare, которую вы помните. Прошло уже более десяти лет со времен Dragon Age: Origins и Mass Effect 2. С тех пор многое изменилось. Основатели компании Грег Зещук и Рэй Музыка давно ушли, как и такие талантливые специалисты, как Дэвид Гейдер, Дрю Карпшин, Мэтт Голдман, Мак Уолтерс, Марк Дарра и другие. Другими словами, ушли творческие руководители и сценаристы, которые создали эти любимые нами игры. Совсем недавно BioWare уволила еще 50 своих сотрудников, в том числе Мэри Кирби, которая работала в Dragon Age с момента ее создания, создавая Варрика и Кунари. Это не значит, что в компании не осталось ветеранов старых добрых времен, но перед вами уже совсем другая группа людей, чем та, что создавала лучшие хиты студии.
С критикой тизера также выступил редактор WindowsCentral Джез Корден, который назвал продвижение новой Mass Effect слишком высокомерным, а такую загадочность вокруг ожидаемого экшена неоправданным заигрыванием с чувствами фанатов.
У нас почти нет никакой информации о следующих Dragon Age или Mass Effect. После информационной кампании на Blizzcon, которая включала шестилетнюю дорожную карту Warcraft, это немного раздражает.
Mass Effect когда-нибудь выйдет на ПК и консолях.
А чего вообще можно ожидать от тизера в современной игровой индустрии? Когда там показали тизер свитков шестых? Об игре до сих пор ничего неизвестно, кроме того, что кто-то там начал над ней работать после релиза старфилда. То же было и с киберпанком, тизернули который за семь лет до релиза.
Так что тут предъява скорее не к биоварям конкретно, а вообще ко всему геймдеву, и в частности к эффективным совам во главе компаний, которые неуместно пытаются поддержать интерес к играм, которые ещё даже в зачаточной форме не находятся.
зато стырфильд был не высокомерным и оправданным - добыча руды в пустыне она и в Африке добыча руды в пустыне
Единственное, что я увидел в трейлере. Это узкие плечи, широкие бедра.
Я уже заинтересован, потому что можно будет играть за девушку. Отыгрывать сильную скинхед герл и убивать негров направо и налево. Прикрывая свою кровожадность соевыми идеалами что нам дадут в игре.
Конечно если игра будет дерьмом, то ее ничего не спасет. Но надеемся на лучшее.
Касательно ДАО, единственное, что они должны сделать - идти в прямо противоположную сторону от 3 части.
Не девушку, а тело № 2. )
Сейчас уже многие компании не те, что была раньше, т.к нет времени на создание игры или классного сюжета, даже похрен на эту ультра графику, плевать, просто сделать качественную оптимизацию хотя бы, но нет .они думают как впихнуть геев, фемок, шоколадных, людей которые ощущают себя лососем, как ещё впихнуть монетизацию, как побольше содрать с людей бабки. Сейчас геймдев, это просто получить бабки , облизать меншинства и всё. В играх не во всех конечно, но во многих нет души, просто как Китайский айфон или Нокиа с Синим ЗУбом, вид есть, а по факту шляпа.
Пиксели в тизере и воображения у фанатов закончились, и наступила реальность, а там только годы ожидания и воображение "инсайдеров".)
Полностью согласен, что Биовари сейчас лишь тень себя прежних и не факт, что осилят продолжение такой легенды.
Как то всрато получилось, на день N7 показать один 30 секундный тизер, считая, что самый первый тизер показали года два назад
Пафос ради пафоса - на этом строятся 99% тизеров и трейлеров.
Погодите-ка... PC Gamer начал истерить просто потому, что в компании больше нет динозавров? Особенно этих недоумков Мэри Кирби и Мака Уолтерса? Так это наоборот хорошо!
Учитывая, в какое днище скатилась Bioware в последние 10 лет, перемены однозначно были нужны. Уж пусть лучше они будут, а там посмотрим, как попрёт. Но стоять там, где и раньше, было бессмысленно и глупо. Закапывали бы себя ещё глубже, хотя казалось бы, куда уж там после Andromeda и Anthem. А так хотя бы надежды на перемены к лучшему есть. Пусть даже и призрачные.
Так последние игры как раз и делал молодняк, динозавры начали уходить из студии со времен работы на Драгон Эйдж Инквизиция.
Они стали набирать основываясь на расовых и гендерных предпочтениях, у них большая часть это негрилы, лгбтшники, фемло, бодипозитивные коровы итд.
Ну да! Такие люди никогда не делали плохие игры! Да и игры в принципе...
рожа транса
когда в следующий раз будешь говорить, что биовар «уже не торт», то вспомни, что эта «рожа транса» - это внешность канончиной фем шепард из всеми любимой и обожаемой трилогии
обосрамс, чувак, обосрамс…