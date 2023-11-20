Утечка: в сети обнаружили часть саундтрека Dragon Age: Dreadwolf. Композитором станет Ханс Циммер

Покупатели недавно вышедшей виниловой пластинки с саундтреком первых трёх частей серии начали получать свои заказы, и особо внимательные фанаты, успевшие прослушать пластинку полностью, обнаружили скрытый трек.

Трек получил название "D’read Koda", что отсылает нас к Ужасному Волку, а композиторами стали Ханс Циммер и Лорн Балф, известные своими работами для голливудских фильмов. Таким образом подтвердились недавние слова Тревора Морриса, композитора Dragon Age: Inquisition, и Ханс Циммер действительно принимает участие в создании игры.

Многие фанаты по достоинству оценили трек, особенно отметив его общую атмосферу, нагоняющую жуть, и хоррор-элементы. Похоже, нас ждет возвращение к тёмному фэнтези. Прослушать трек можно здесь, начиная с 1:15.