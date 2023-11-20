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Dragon Age: Dreadwolf 2024 г.
7.6 309 оценок

Утечка: в сети обнаружили часть саундтрека Dragon Age: Dreadwolf. Композитором станет Ханс Циммер

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Новости

Покупатели недавно вышедшей виниловой пластинки с саундтреком первых трёх частей серии начали получать свои заказы, и особо внимательные фанаты, успевшие прослушать пластинку полностью, обнаружили скрытый трек.

Трек получил название "D’read Koda", что отсылает нас к Ужасному Волку, а композиторами стали Ханс Циммер и Лорн Балф, известные своими работами для голливудских фильмов. Таким образом подтвердились недавние слова Тревора Морриса, композитора Dragon Age: Inquisition, и Ханс Циммер действительно принимает участие в создании игры.

Многие фанаты по достоинству оценили трек, особенно отметив его общую атмосферу, нагоняющую жуть, и хоррор-элементы. Похоже, нас ждет возвращение к тёмному фэнтези. Прослушать трек можно здесь, начиная с 1:15.

21
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Кей Овальд

А вот это внезапно. Жалко будет, если единственное, что будет хорошего в игре это его музыка.

13
Protocol10

Нет, еще будет хорошая монетизация.

8
ZackSnyder

лучший композитор современности. его запилы еще во 2м крайзисе цепляли.

6
WarCraf4er

А не слишком ли это круто?

1
Skvizgar

Инона Зура лучше верните, вот там был саундтрек.

-1