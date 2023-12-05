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Dragon Age: Dreadwolf 2025 г.
7.6 314 оценок

Вышла официальная кулинарная книга Dragon Age с увлекательными рецептами из мира игры

Gutsz
Новости

Замечательное событие - "День Dragon Age" - оказалось чрезвычайно успешным для поклонников этой культовой фэнтезийной франшизы. Разработчики из студии BioWare продемонстрировали свежий тизер игры и запланировали полноценную презентацию проекта уже в следующем году, однако это далеко не всё, что они приготовили для поклонников. Вместе с этим была выпущена официальная кулинарная книга Dragon Age, которая научит игроков самостоятельно готовить самые удивительные блюда из Тедаса.

Издателем книги выступила компания Insight Editions, которая в сотрудничестве с профессиональными кулинарами и разработчиками составила впечатляющий список уникальных блюд из Dragon Age. Кулинарная книга содержит более 60 рецептов, сопровождаемых подробными фотографиями и историями происхождения каждого блюда из оригинальной игры.

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Отправьтесь в кулинарное путешествие по богатому и разнообразному ландшафту Dragon Age, где вы сможете готовить и наслаждаться вкусными и доступными рецептами, оживляющими культовые места и персонажей, любимых фанатами. Эта книга содержит более 60 рецептов на любой случай - будь то ужин с друзьями в "Висельнике", перекус в пути с Серыми Стражами или праздничный банкет в Орлесианской Империи.

Кулинарная книга Dragon Age уже доступна для приобретения на онлайн-площадках. Рекомендованная стоимость издания в твердом переплете составляет всего 25 долларов.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
rewgerg43252

Насколько я помню, Инквизитор неслабо так торчал на эльфийском корне.
Значит ли это, что в половину блюд будем крошить подорожник?

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valentin31212

Высокая Гейская кухня))))

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valentin31212

Раньше был фанатом их игр что драгон эйдж что масс эффект, сейчас желаю что бы закрыли эту студию.И по увольняли этих полупокеров из за которой вселенная скатилось в очередное дно!

-1
rewgerg43252

"Полупокеров"- это ты про менеджеров ЕА? Согласен.

0