Вышла официальная кулинарная книга Dragon Age с увлекательными рецептами из мира игры

Замечательное событие - "День Dragon Age" - оказалось чрезвычайно успешным для поклонников этой культовой фэнтезийной франшизы. Разработчики из студии BioWare продемонстрировали свежий тизер игры и запланировали полноценную презентацию проекта уже в следующем году, однако это далеко не всё, что они приготовили для поклонников. Вместе с этим была выпущена официальная кулинарная книга Dragon Age, которая научит игроков самостоятельно готовить самые удивительные блюда из Тедаса.
Издателем книги выступила компания Insight Editions, которая в сотрудничестве с профессиональными кулинарами и разработчиками составила впечатляющий список уникальных блюд из Dragon Age. Кулинарная книга содержит более 60 рецептов, сопровождаемых подробными фотографиями и историями происхождения каждого блюда из оригинальной игры.
Отправьтесь в кулинарное путешествие по богатому и разнообразному ландшафту Dragon Age, где вы сможете готовить и наслаждаться вкусными и доступными рецептами, оживляющими культовые места и персонажей, любимых фанатами. Эта книга содержит более 60 рецептов на любой случай - будь то ужин с друзьями в "Висельнике", перекус в пути с Серыми Стражами или праздничный банкет в Орлесианской Империи.
Кулинарная книга Dragon Age уже доступна для приобретения на онлайн-площадках. Рекомендованная стоимость издания в твердом переплете составляет всего 25 долларов.
Насколько я помню, Инквизитор неслабо так торчал на эльфийском корне.
Значит ли это, что в половину блюд будем крошить подорожник?
Высокая Гейская кухня))))
Раньше был фанатом их игр что драгон эйдж что масс эффект, сейчас желаю что бы закрыли эту студию.И по увольняли этих полупокеров из за которой вселенная скатилось в очередное дно!
"Полупокеров"- это ты про менеджеров ЕА? Согласен.