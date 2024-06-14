Новый трейлер Dragon Ball: Sparking! ZERO посвятили игровым режимам

Spike Chunsoft и Bandai Namco выпустили новый трейлер игры Dragon Ball: Sparking! ZERO, в котором рассказывается о различных режимах, доступных игрокам на старте. В нем также подтверждается возможность многопользовательских сражений с разделенным экраном, но с одной оговоркой.

Episode Battle воссоздаёт знаменитые битвы из Dragon Ball Z и Super с восемью играбельными персонажами. У них не одинаковое количество уровней - больше всего у Гоку, начиная с его боя с Радитцем и заканчивая Турниром Силы. Положительным моментом является то, что некоторые сцены можно смотреть от первого лица для большего погружения в игру, и вы даже можете делать выбор, приводящий к различным исходам.

Custom Battle включает в себя несколько "оригинальных битв" с уникальными условиями победы и сюжетными катсценами. Игроки также могут "редактировать существующий контент вместе с бонусными битвами, чтобы использовать их в качестве основы", что является плюсом.

Наконец, в игре есть локальный мультиплеер для игры на двух экранах, но он доступен только на этапе Hyperbolic Time Chamber. Поскольку изначально он предназначался для одиночной игры, похоже, что есть "небольшое неудобство при выборе персонажа".

Dragon Ball: Sparking! ZERO выходит 11 октября для Xbox Series X/S, PS5 и PC. Предварительный заказ уже открыт, а Digital Deluxe и Ultimate Edition предоставляют три дня раннего доступа.