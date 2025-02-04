Продажи Dragon Ball: Sparking! Zero превысили 5 млн копий

Файтинг Dragon Ball: Sparking! Zero продолжает собирать впечатляющие результаты. Bandai Namco официально объявила, что игра разошлась тиражом 5 миллионов копий по всему миру.

Разработчики поблагодарили фанатов, опубликовав в социальных сетях изображение Гоку и Вегеты в напряженной схватке. В посте говорится:

Огромное спасибо нашим удивительным фанатам за это эпическое путешествие. Мы искренне ценим вашу страсть и преданность.

После релиза 11 октября игра за сутки продалась тиражом 3 миллиона копий, а за три с половиной месяца к этому числу добавились еще 2 миллиона. Учитывая долголетие прошлых игр франшизы, таких как FighterZ, Kakarot и Xenoverse 2, можно ожидать дальнейший рост продаж.

Недавно Sparking! Zero получила первое DLC, включающее 11 персонажей из фильма Dragon Ball Super: Super Hero, а также бесплатное обновление для всех игроков.