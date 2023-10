Dragon Ball Xenoverse 2 получит бесплатный контент в честь семилетия игры ©

Издательство Bandai Namco и компания-разработчик Dimps выпустили новый трейлер к игре Dragon Ball Xenoverse 2 под названием Take a Step Towards the Future ("Сделай шаг в будущее"), в котором рассказывается о новом контенте, готовящемся к седьмой годовщине игры.

Описание трейлера гласит: "В этом году Dragon Ball Xenoverse 2 празднует свое семилетие. Сделайте шаг навстречу будущему... Следите за новостями".

Dragon Ball Xenoverse 2 уже доступна для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК через Steam.