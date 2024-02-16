Представлен геймплейный трейлер дополнения Goku's Next Journey для Dragon Ball Z: Kakarot

Компания Bandai Namco опубликовала геймплейный ролик из Dragon Ball Z: Kakarot, который позволяет игрокам пережить заключительные эпизоды Dragon Ball Z.

В ролике показана схватка между Гоку в синем костюме и подростковой версией Готена, представляющая собой тренировочный матч между двумя сайяными перед 28-м турниром Тенкайчи Будокай, где воины знакомятся с Уубом, доброй реинкарнацией Маджин Буу.

Напоминаем, что DLC Dragon Ball Z: Kakarot's Goku's Next Journey появится в феврале. Точная дата релиза пока не названа, но ждать осталось недолго, ведь на дворе уже вторая половина месяца.

Тем временем поклонники серии Акиры Ториямы с нетерпением ждут Dragon Ball! Sparking Zero, новую часть популярной серии файтингов Budokai Tenkaichi. Команда разработчиков недавно поделилась многими подробностями, включая дату выхода, включение персонажей GT и кастинги, а также многое другое.