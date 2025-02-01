Dragon Quest 11 временно исчезнет из eShop

Nintendo временно удалит Dragon Quest 11 S: Echoes of an Elusive Age из цифрового магазина Switch. Причина – обновление страницы игры, вероятно, связанное со сменой издателя. Владельцы игры продолжат играть без ограничений, а вот новые покупки станут недоступны.

Изначально Dragon Quest 11 вышла в 2017 году на 3DS и PS4, затем на ПК в 2018-м. В 2019 году появился улучшенный Dragon Quest 11 S, который позже портировали на PS4, Windows и Xbox One. Тогда оригинальная версия была удалена из PS4 и Steam. На Switch издателем игры выступала Nintendo, а на других платформах – Square Enix.

С 1 февраля игра временно исчезнет из eShop, но вскоре должна вернуться. Вероятно, Nintendo передает права на публикацию Square Enix. Это может повлиять на цену игры, так как Nintendo редко устраивает скидки, а Square Enix может предложить более выгодные условия.