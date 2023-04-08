Dragon Quest 12: The Flames of Fate
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У Dragon Quest 12: The Flames of Fate был слегка обновлен логотип, а процесс разработки ускоряется

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butcher69
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У игры Dragon Quest 12 от Square Enix официально обновлен, слегка, логотип и продлены авторские права, а разработка игры ускоряется.

Обновленный логотип для Dragon Quest 12 был опубликован издательством на своем сайте по подбору персонала. Нанятые сотрудники будут работать в подразделении Creative Business Unit II над различными играми, которые подразделение разрабатывает в настоящее время, включая Dragon Quest 12. Увеличение штата позволит студии ускорить разработку своих проектов и увеличить объем выпускаемой продукции.

Вышеупомянутое обновление логотипа можно увидеть выше. В своем сопроводительном послании к кандидатам генеральный директор Creative Business Unit II Ю Мияке заявил, что рынок интерактивного развлекательного контента вступает в период серьезных перемен, вызванных развитием новых технологий, диверсификацией игрового окружения, серьезными изменениями в бизнес-моделях и расширением глобального рынка.

Поэтому, набирая новых сотрудников, подразделение стремится создать новые игры и ускорить выпуск уже существующих, в число которых входит Dragon Quest 12. Мияке сказал, что задача студии - продолжать создавать захватывающий и интересный развлекательный контент и доставлять его потребителям по всему миру. Команда разработчиков стремится к глобальной экспансии в другие регионы, включая Северную Америку, Европу, Азию и Китай.

Ранее Square Enix объявила, что Dragon Quest 12 работает на движке Unreal Engine 5, и что разработка сюжета игры завершена. Однако в то время он добавил, что его еще предстоит реализовать. В предыдущем сообщении о наборе персонала создатель и продюсер серии, Юдзи Хори, рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться студии при разработке следующей игры Dragon Quest. Он также подтвердил, что сюжет игры уже готов и что команда разработчиков создала прототип, который, по его мнению, "будет очень веселым".

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