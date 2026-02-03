Ремейк Dragon Quest 7 Reimagined получает высокие оценки в прессе

В понедельник, 2 февраля, было снято эмбарго на обзоры Dragon Quest 7 Reimagined, после чего начали появляться первые отзывы об игре. К большой радости Square Enix, возвращение классической JRPG встретило теплый прием со стороны игровой прессы.

На данный момент у игры 49 рецензий на Metacritic, из которых 45 считаются «положительными» и только четыре — «смешанными». Средний балл — 83, причем в двух случаях была поставлена максимально возможная оценка.

В позитивных отзывах о Dragon Quest 7 Reimagined отмечается, как Square Enix удалось сохранить дух оригинальной игры и в то же время обновить графику и игровой процесс. Как пишет Comic Book, речь идет об одном из самых «смелых» ремейков в истории японского издателя, поскольку он «уважает корни игры и привносит современный дизайн практически во все системы».

В свою очередь, IGN US признает «очарование» игры, но считает, что Square Enix «зашла слишком далеко в некоторых изменениях», пытаясь угодить новичкам. По мнению издания, этот шаг повлиял на «вызов и открытие», которые ожидаются от франшизы.

ComicBook: 100

Gamer.no: 100

RPG Fan: 95

ElDesmarque: 95

PSX Brasil: 95

LevelUp: 95

Console Creatures: 90

Hey Poor Player: 90

GamersRD: 90

TheSixthAxis: 90

But Why Tho?: 90

COGconnected: 90

Atomix: 90

Saudi Gamer: 90

Vandal: 90

GameBlast: 90

GamingBolt: 90

IGN Benelux: 88

Video Chums: 86

Gamers Heroes: 85

GAMES.CH: 85

CGMagazine: 85

DualShockers: 85

Meristation: 85

Jeuxvideo.com: 85

Everyeye.it: 85

GIGA: 83

SpazioGames: 82

Areajugones: 82

The Games Machine: 82

Gameliner: 80

RPGamer: 80

Noisy Pixel: 80

Push Square: 80

Restart.run: 80

Final Weapon: 80

Screen Rant: 80

Multiplayer.it: 80

IGN Alemanha: 80

4P.de: 80

Gamesurf: 80

Game Informer: 75

GamePro Alemanha: 75

Wccftech: 75

Voxel: 75

IGN: 70

Forbes: 70

Metro GameCentral: 70

Critical Hits: 60

Ремейк Dragon Quest 7 выйдет 5 февраля для PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.