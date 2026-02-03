Ремейк Dragon Quest 7 Reimagined получает высокие оценки в прессе

В понедельник, 2 февраля, было снято эмбарго на обзоры Dragon Quest 7 Reimagined, после чего начали появляться первые отзывы об игре. К большой радости Square Enix, возвращение классической JRPG встретило теплый прием со стороны игровой прессы.
На данный момент у игры 49 рецензий на Metacritic, из которых 45 считаются «положительными» и только четыре — «смешанными». Средний балл — 83, причем в двух случаях была поставлена максимально возможная оценка.
В позитивных отзывах о Dragon Quest 7 Reimagined отмечается, как Square Enix удалось сохранить дух оригинальной игры и в то же время обновить графику и игровой процесс. Как пишет Comic Book, речь идет об одном из самых «смелых» ремейков в истории японского издателя, поскольку он «уважает корни игры и привносит современный дизайн практически во все системы».
В свою очередь, IGN US признает «очарование» игры, но считает, что Square Enix «зашла слишком далеко в некоторых изменениях», пытаясь угодить новичкам. По мнению издания, этот шаг повлиял на «вызов и открытие», которые ожидаются от франшизы.
Ремейк Dragon Quest 7 выйдет 5 февраля для PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.
норм
Выглядит чет как то не очень
Выглядит очень хорошо и уютно, как образцовый ремейк классики ПС1
По отзывам ещё и вырезали всю нудятину и ускорили темп, так что, у тех кто задушился при прохождении оригинала появился хороший шанс допройти наконец и закрыть гештальт
Выглядит как Blue dragon с Xbox360
И там и там персонажей дизайнерил Акира Торияма)