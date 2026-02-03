ЧАТ ИГРЫ
Dragon Quest 7 05.02.2026
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
6.6 30 оценок

Ремейк Dragon Quest 7 Reimagined получает высокие оценки в прессе

Gruz_ Gruz_

В понедельник, 2 февраля, было снято эмбарго на обзоры Dragon Quest 7 Reimagined, после чего начали появляться первые отзывы об игре. К большой радости Square Enix, возвращение классической JRPG встретило теплый прием со стороны игровой прессы.

На данный момент у игры 49 рецензий на Metacritic, из которых 45 считаются «положительными» и только четыре — «смешанными». Средний балл — 83, причем в двух случаях была поставлена максимально возможная оценка.

В позитивных отзывах о Dragon Quest 7 Reimagined отмечается, как Square Enix удалось сохранить дух оригинальной игры и в то же время обновить графику и игровой процесс. Как пишет Comic Book, речь идет об одном из самых «смелых» ремейков в истории японского издателя, поскольку он «уважает корни игры и привносит современный дизайн практически во все системы».

В свою очередь, IGN US признает «очарование» игры, но считает, что Square Enix «зашла слишком далеко в некоторых изменениях», пытаясь угодить новичкам. По мнению издания, этот шаг повлиял на «вызов и открытие», которые ожидаются от франшизы.

  • ComicBook: 100
  • Gamer.no: 100
  • RPG Fan: 95
  • ElDesmarque: 95
  • PSX Brasil: 95
  • LevelUp: 95
  • Console Creatures: 90
  • Hey Poor Player: 90
  • GamersRD: 90
  • TheSixthAxis: 90
  • But Why Tho?: 90
  • COGconnected: 90
  • Atomix: 90
  • Saudi Gamer: 90
  • Vandal: 90
  • GameBlast: 90
  • GamingBolt: 90
  • IGN Benelux: 88
  • Video Chums: 86
  • Gamers Heroes: 85
  • GAMES.CH: 85
  • CGMagazine: 85
  • DualShockers: 85
  • Meristation: 85
  • Jeuxvideo.com: 85
  • Everyeye.it: 85
  • GIGA: 83
  • SpazioGames: 82
  • Areajugones: 82
  • The Games Machine: 82
  • Gameliner: 80
  • RPGamer: 80
  • Noisy Pixel: 80
  • Push Square: 80
  • Restart.run: 80
  • Final Weapon: 80
  • Screen Rant: 80
  • Multiplayer.it: 80
  • IGN Alemanha: 80
  • 4P.de: 80
  • Gamesurf: 80
  • Game Informer: 75
  • GamePro Alemanha: 75
  • Wccftech: 75
  • Voxel: 75
  • IGN: 70
  • Forbes: 70
  • Metro GameCentral: 70
  • Critical Hits: 60

Ремейк Dragon Quest 7 выйдет 5 февраля для PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2 и ПК.

Комментарии:  5
Rorschach93

норм

5
Freund Benno

Выглядит чет как то не очень

4
Night Driving Avenger

Выглядит очень хорошо и уютно, как образцовый ремейк классики ПС1

По отзывам ещё и вырезали всю нудятину и ускорили темп, так что, у тех кто задушился при прохождении оригинала появился хороший шанс допройти наконец и закрыть гештальт

skaba1975

Выглядит как Blue dragon с Xbox360

1
Night Driving Avenger

И там и там персонажей дизайнерил Акира Торияма)