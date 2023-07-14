Dragon Quest Treasures вышла на ПК ©

Издатель Square Enix и разработчик TOSE выпустили Dragon Quest Treasures для ПК в Steam.

Dragon Quest Treasures — это ролевая игра с поиском сокровищ, которая позволяет игрокам наслаждаться безграничными приключениями и беззаботной охотой за сокровищами.

Эрик и его сестра Миа живут на корабле викингов, мечтая о том дне, когда они смогут исследовать мир в поисках великих сокровищ. Однажды ночью они сталкиваются с парой потусторонних существ, Поркусом и Мурсулой, и уносятся в таинственное место, известное как Дракония — легендарная земля, полная монстров, с которыми можно подружиться, и сокровищ, ожидающих своего открытия. Приключение, о котором Эрик и Миа всегда мечтали, наконец-то началось.