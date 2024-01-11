Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest Treasures

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: австрийскую защиту убрали из игры Dragon Quest Treasures.
Denuvo была удалена спустя стандартные полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.
Многие пользователи до сих пор задаются вопросом зачем Square Enix в принципе тратит деньги на такие нишевые проекты, но похоже что у издательства контракт с Denuvo на все свои игры, с большинства из которых она снимает защиту ровно через полгода после релиза.
Dragon Quest Treasures - рассказывает про Эрика и его сестра Миу, которые мечтали о приключениях и поисках великого сокровища. Их желание исполнилось, когда они встретили Поркуса и Пуррсулу — обитателей иного мира. Они перенесли брата и сестру в Драконию — легендарную землю, полную несметных богатств.
Даже не знал об этой игре, пока не появилась новость, что из неё удалили Денуво . . . А вообще классно было бы создать на сайте отдельный раздел Денуво и чтобы там были все новости связанные с Денуво, в том числе, когда его удаляют/взламывают . . .
https://www.reddit.com/r/CrackWatch/
на трешак ставить защиту которая больше ресурсов самой трешни потребляет это конечно умора xD
Не знал, что существует эта игра. По скриншотам видно, что это мобильная дрочильня.