Square Enix удалила защиту Denuvo из Dragon Quest Treasures

Сегодня издательство Square Enix в очередной раз удалила защиту Denuvo из своей игры: австрийскую защиту убрали из игры Dragon Quest Treasures.

Denuvo была удалена спустя стандартные полгода после релиза игры, до удаления защиты игра оставалась невзломанной.

Многие пользователи до сих пор задаются вопросом зачем Square Enix в принципе тратит деньги на такие нишевые проекты, но похоже что у издательства контракт с Denuvo на все свои игры, с большинства из которых она снимает защиту ровно через полгода после релиза.

Dragon Quest Treasures - рассказывает про Эрика и его сестра Миу, которые мечтали о приключениях и поисках великого сокровища. Их желание исполнилось, когда они встретили Поркуса и Пуррсулу — обитателей иного мира. Они перенесли брата и сестру в Драконию — легендарную землю, полную несметных богатств.