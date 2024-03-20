Dragon's Dogma не нужно считать "культовой" классикой, считает ее создатель

Режиссер Dragon's Dogma 2 Хидеаки Ицуно поделился своим мнением об эволюции оригинальной ролевой игры и ее "культовой" репутации. В эксклюзивном интервью VG247 он заявил, что благодаря успехам в продажах и растущей популярности серии больше не следует навешивать на нее подобные ярлыки.

Я считаю, что больше нет необходимости относить Dragon's Dogma к "культовым" играм", - сказал Ицуно в ходе интервью.

Ицуно отметил, что инновационные функции, такие как система "пешек" и механика захвата, способствовали уникальности и неизменной привлекательности франшизы. Впрочем, он считает, что Dragon's Dogma 2 не нуждается в подобном обозначении, поскольку сейчас ситуация с IP совершенно иная.

Прошло много времени с момента выхода первой игры, и я считаю, что за эти годы она успела прочно завоевать сердца геймеров. Надеюсь, теперь, когда мы находимся накануне выхода Dragon's Dogma 2, мы сможем наконец сказать, что это еще одна популярная, хорошо продаваемая серия, которую любят многие геймеры, а не относиться к ней как к культовой.

Как заявил Ицуно, Dragon's Dogma 2 находится в преддверии своего релиза и поступит в продажу в эту пятницу, 22 марта 2024 года. Это случится спустя 12 лет после выхода оригинала, которая сначала вышла на PlayStation 3 и Xbox 360, а затем появилась на PS4, Xbox One, PC и Nintendo Switch.

На сентябрь 2023 года было продано более 7,9 миллиона копий Dragon's Dogma, а в 2020 году по ролевой игре было снято аниме для Netflix.