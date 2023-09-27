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Dragon's Dogma 21.05.2012
8 920 оценок

В Steam нашли аккаунт с 12 тысячами игр

Simple Jack
Новости

Реддитор под ником ltennol обнаружил любопытный аккаунт под ником Noco в Steam, в котором наиграно более 15 тысяч часов в Dragon's Dogma: Dark Arisen. С учетом того, что игра вышла в 2016 году, такой показатель выглядит впечатляющим.

Позже выяснилось что у Nico свыше 12 тысяч игр на аккаунте, и во многих из них он провел десятки тысяч часов. Благодаря написанным обзорам удалось узнать, сколько он провел времени в некоторых тайтлах:

  • TES 5: Skyrim — 17 тысяч.
  • Dragon's Dogma: Dark Arisen — 15 тысяч.
  • Orange Juice — 14,7 тысячи.
  • Monster Hunter: World — 14,7 тысячи.
  • Warframe — 11 тысяч.
  • Dragon Age: Origins — 10,5 тысячи.
  • NieR: Automata — 9,7 тысячи.
  • The Witcher 3 — 6 тысяч.

В комментариях пользователи предположили, что игрок просто очень любит видеоигры, и у него нет необходимости заботиться о заработке.

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-7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Scerkrou7

Это обычная накрутка, есть программы которые эмулирует запуск игры в Стиме и вы можете сутками типо играть

9
Николай Ололай

Естественно накрутка. Непонятно к чему эту новость выложили вообще. Причём у меня в стиме бывали друзья, у которых активность в играх за последние 2 недели в часах, превышала количество реальных часов в двух неделях. Видел и по 400 и по 500 ч.за 2 недели наигрывали

6
TAPAKAH222

Плюс количество игры намекает на очередного "стимбоя с библиотекой".

1
gbhju037

Может накрутка, а может просто инвалид у которого игры единственное доступное развлечение

0
MEVvizard gbhju037

То, что это инвалид видно по оформлению его профиля, но это не отменяет факта накрутки

0
WolksVagen Николай Ололай

500 часов мало, а что насчет более 5к часов за две недели

0
MEVvizard

чел с накрученными ачивками конечно же честно накручивает время в играх

2
bysaturn

И? Всем наплевать.

1
вупсич пупсич

Видел похожий аккаунт еще в 2013 году. 9 тысяч игр.

1
Anton Vasiljev

Если просуммировать это время из статистики - это равно 10 с небольшим лет. 10 лет чистого игрового времени.

В связи с чем - очень интересная новость, что есть акк с накруткой в стиме. Вот это да.

1
Jim_son

Бритва Оккама - это таки вероятнее всего какой то аккаунт из "клуба"

0