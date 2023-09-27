В Steam нашли аккаунт с 12 тысячами игр

Реддитор под ником ltennol обнаружил любопытный аккаунт под ником Noco в Steam, в котором наиграно более 15 тысяч часов в Dragon's Dogma: Dark Arisen. С учетом того, что игра вышла в 2016 году, такой показатель выглядит впечатляющим.

Позже выяснилось что у Nico свыше 12 тысяч игр на аккаунте, и во многих из них он провел десятки тысяч часов. Благодаря написанным обзорам удалось узнать, сколько он провел времени в некоторых тайтлах:

TES 5: Skyrim — 17 тысяч.

Dragon's Dogma: Dark Arisen — 15 тысяч.

Orange Juice — 14,7 тысячи.

Monster Hunter: World — 14,7 тысячи.

Warframe — 11 тысяч.

Dragon Age: Origins — 10,5 тысячи.

NieR: Automata — 9,7 тысячи.

The Witcher 3 — 6 тысяч.

В комментариях пользователи предположили, что игрок просто очень любит видеоигры, и у него нет необходимости заботиться о заработке.