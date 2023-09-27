В Steam нашли аккаунт с 12 тысячами игр

Реддитор под ником ltennol обнаружил любопытный аккаунт под ником Noco в Steam, в котором наиграно более 15 тысяч часов в Dragon's Dogma: Dark Arisen. С учетом того, что игра вышла в 2016 году, такой показатель выглядит впечатляющим.
Позже выяснилось что у Nico свыше 12 тысяч игр на аккаунте, и во многих из них он провел десятки тысяч часов. Благодаря написанным обзорам удалось узнать, сколько он провел времени в некоторых тайтлах:
- TES 5: Skyrim — 17 тысяч.
- Dragon's Dogma: Dark Arisen — 15 тысяч.
- Orange Juice — 14,7 тысячи.
- Monster Hunter: World — 14,7 тысячи.
- Warframe — 11 тысяч.
- Dragon Age: Origins — 10,5 тысячи.
- NieR: Automata — 9,7 тысячи.
- The Witcher 3 — 6 тысяч.
В комментариях пользователи предположили, что игрок просто очень любит видеоигры, и у него нет необходимости заботиться о заработке.
Это обычная накрутка, есть программы которые эмулирует запуск игры в Стиме и вы можете сутками типо играть
Естественно накрутка. Непонятно к чему эту новость выложили вообще. Причём у меня в стиме бывали друзья, у которых активность в играх за последние 2 недели в часах, превышала количество реальных часов в двух неделях. Видел и по 400 и по 500 ч.за 2 недели наигрывали
Плюс количество игры намекает на очередного "стимбоя с библиотекой".
Может накрутка, а может просто инвалид у которого игры единственное доступное развлечение
То, что это инвалид видно по оформлению его профиля, но это не отменяет факта накрутки
500 часов мало, а что насчет более 5к часов за две недели
чел с накрученными ачивками конечно же честно накручивает время в играх
И? Всем наплевать.
Видел похожий аккаунт еще в 2013 году. 9 тысяч игр.
Если просуммировать это время из статистики - это равно 10 с небольшим лет. 10 лет чистого игрового времени.
В связи с чем - очень интересная новость, что есть акк с накруткой в стиме. Вот это да.
Бритва Оккама - это таки вероятнее всего какой то аккаунт из "клуба"