В Steam нашли аккаунт с 12 тысячами игр

Ролевая игра с видом от третьего лица, разработанная компанией Capcom для PlayStation 3 и Xbox 360.



Мир Dragon's Dogma выдержан строго в рамках канонического фэнтези – тут есть драконы, есть рыцари с мечами и щитами и есть магия. В архитектурном стиле доминируют средневековые постройки, башни высоченных замков щекочут небеса, а вид хлипких деревушек и солнечного заката невольно заставляет остановиться на минутку и полюбоваться торжеством природы.



Dragon's Dogma эксплуатирует концепцию открытого мира, наполненного длинными дорогами, зелеными лугами и большими городами, забитыми до отказа мирными жителями, магазинами, побочными квестами и всем тем, что можно разыскать в этих клочках цивилизации. На улицах и не только мы можем повстречать более 200 разных персонажей, озвученных актерами и имеющих несколько строчек диалогов. Цикл смены дня и ночи прилагается.



Если смотреть на игровую сторону проекта, то Dragon's Dogma – смесь из The Elder Scrolls, Monster Hunter и Shadow of the Colossus. Боевая механика стремительная, молниеносная и не без тактического подхода Monster Hunter – игрок может сражаться с многоголовыми гидрами, гоблинами и грифонами, заручившись поддержкой трех напарников, без которых порой нельзя одолеть здоровенных монстрил. Своим верным другам мы вольны отдавать простые приказы вроде «Иди туда», «Помоги мне» и так далее.