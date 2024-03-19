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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 395 оценок

Capcom назвала точное время выхода Dragon's Dogma 2

butcher69
Новости

Релиз Dragon's Dogma 2 уже не за горами, и компания Capcom сообщила точную дату и время выхода цифровых копий на PS5, Xbox Series X|S и PC, которые будут продаваться в Steam.

Как видно из приведенной ниже карты с указанием времени для различных версий, если вы играете на консолях Sony или Microsoft, то сможете начать свое приключение в час ночи 22 марта 2024 года.

Игрокам на ПК придется подождать всего на два часа дольше: разблокировка запланирована на 03:00 по московскому времени, также 22 марта. Стоит отметить, что игроки на Xbox Series X|S могут начать предварительную загрузку уже сейчас, в то время как игрокам на PS5 придется подождать до завтра. Для PC-версий в Steam никаких сообщений об этом не поступало, поэтому нельзя исключать, что предварительная загрузка не планируется.

Если вы не знаете, как скоротать время в ожидании запуска Dragon's Dogma 2, напоминаем, что уже доступна демоверсия с редактором персонажей, благодаря которой вы сможете опередить события и создать собственного Воскресшего и Главную Пешку, которых затем можно будет перенести в полную версию игры.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
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Прикалывают вот эти их карты, будто в Азиатской части Евразии никто не живет, или что-то типа аналогичное Африке.

1
Игромэнс

Да пусть она уже су*а выйдет уже тошнит от неё, со всех утюгов только про неё и говорят...

-7
Samson48

Да не переживай ты так, успокойся, выйди на улицу подыши, нервная система штука хрупкая, зачем так убиваться.

3
Игромэнс Samson48

Та на улице тоже можно читать ПГ =(

-3
Et_alietum

Да ну нафиг, кто то настолько сильно ждет ее?

-9
Samson48

Странна даа, виидь ти нии ждешь, кто ище то можиит ее ждать вооще, если тии ни ждешь, вааще нипонятно нифигаа, ыыыы.

-3
Janekste

Я жду. А что? Ты против?

-1
Left Behind.PG

Никто не ждёт, норм челы счас в final fantasy 7 rebirth играют на Harde mode NG +

-1
Left Behind.PG Janekste

Да ты то знатный калоед пг и вся Руси
так что ты никто тут и звать тебя не как.

1