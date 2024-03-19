Capcom назвала точное время выхода Dragon's Dogma 2

Релиз Dragon's Dogma 2 уже не за горами, и компания Capcom сообщила точную дату и время выхода цифровых копий на PS5, Xbox Series X|S и PC, которые будут продаваться в Steam.
Как видно из приведенной ниже карты с указанием времени для различных версий, если вы играете на консолях Sony или Microsoft, то сможете начать свое приключение в час ночи 22 марта 2024 года.
Игрокам на ПК придется подождать всего на два часа дольше: разблокировка запланирована на 03:00 по московскому времени, также 22 марта. Стоит отметить, что игроки на Xbox Series X|S могут начать предварительную загрузку уже сейчас, в то время как игрокам на PS5 придется подождать до завтра. Для PC-версий в Steam никаких сообщений об этом не поступало, поэтому нельзя исключать, что предварительная загрузка не планируется.
Если вы не знаете, как скоротать время в ожидании запуска Dragon's Dogma 2, напоминаем, что уже доступна демоверсия с редактором персонажей, благодаря которой вы сможете опередить события и создать собственного Воскресшего и Главную Пешку, которых затем можно будет перенести в полную версию игры.
Прикалывают вот эти их карты, будто в Азиатской части Евразии никто не живет, или что-то типа аналогичное Африке.
Да пусть она уже су*а выйдет уже тошнит от неё, со всех утюгов только про неё и говорят...
Да не переживай ты так, успокойся, выйди на улицу подыши, нервная система штука хрупкая, зачем так убиваться.
Та на улице тоже можно читать ПГ =(
Да ну нафиг, кто то настолько сильно ждет ее?
Странна даа, виидь ти нии ждешь, кто ище то можиит ее ждать вооще, если тии ни ждешь, вааще нипонятно нифигаа, ыыыы.
Я жду. А что? Ты против?
Никто не ждёт, норм челы счас в final fantasy 7 rebirth играют на Harde mode NG +
Да ты то знатный калоед пг и вся Руси
так что ты никто тут и звать тебя не как.