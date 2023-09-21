Capcom показала почти 9 минут нового геймплея Dragons Dogma 2

Сегодня в сети появились новые кадры из Dragon's Dogma 2, позволяющие взглянуть на некоторые механики, лежащие в основе долгожданной новой части серии от CAPCOM.
Новые кадры, представленные на выставке CAPCOM Tokyo Game Show 2023, были показаны геймдиректором Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno), который подчеркнул, что выбор игрока лежит в основе игрового процесса.
В видеоролике были рассмотрены основы игры, такие как система пешек, четыре начальные профессии - боец, маг, вор, лучник - и сопровождающие их NPC, а также некоторые механики открытого мира, такие как средства передвижения, позволяющие переносить игроков из одной локации в другую, на которые также могут нападать монстры, смена дня и ночи (ночью будут появляться уникальные враги), NPC, дающие игроку задания, и многое другое.
Монстры будут вести себя естественно и пытаться устраивать игрокам ловушки и засады, но мы также можем использовать окружающую среду для нападения на них, например, разрушить плотину, чтобы обрушить на монстра большую массу воды.
Новые кадры также знакомят с человеческим королевством Вермунд и королевством зверолюдей Баттал, продвинутыми профессиями, такими как лучник-маг, и многим другим.
К сожалению, на выставке CAPCOM Tokyo Game Show 2023 не было сказано о сроках выхода Dragon's Dogma 2, так что, возможно, мы еще нескоро сможем познакомиться с этой игрой.
На официальном сайте Dragon's Dogma 2 компания CAPCOM также выложила англоязычную версию руководства к демоверсии, в котором подтверждается ряд интересных подробностей о профессиях и других игровых механиках. Интересно, что, похоже, игра позволит игрокам назначать меньше навыков владения оружием, чем ее предшественница, - четыре вместо шести, но, опять же, это может быть ограничением демоверсии, и в финальной версии игры все может быть иначе.
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Долго не играл в первую часть из-за отсутствия локализации, и вот примерно год назад все же скачал русификатор и прошел игру. Теперь это одна из моих самых любимых игр, задрочил ачивки в стиме на 100%.
ну это цимес. выглядит отлично! имхо, достаточно весь концепт 1ой полирнуть и продолжение будет роллевой игрой года.
ляпота,ждем
красота!
Выглядит определённо интересно.
Это вторая часть или ремастер первой?
2 для кого написана?