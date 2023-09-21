Capcom показала почти 9 минут нового геймплея Dragons Dogma 2 ©

Сегодня в сети появились новые кадры из Dragon's Dogma 2, позволяющие взглянуть на некоторые механики, лежащие в основе долгожданной новой части серии от CAPCOM.

Новые кадры, представленные на выставке CAPCOM Tokyo Game Show 2023, были показаны геймдиректором Хидеаки Ицуно (Hideaki Itsuno), который подчеркнул, что выбор игрока лежит в основе игрового процесса.

В видеоролике были рассмотрены основы игры, такие как система пешек, четыре начальные профессии - боец, маг, вор, лучник - и сопровождающие их NPC, а также некоторые механики открытого мира, такие как средства передвижения, позволяющие переносить игроков из одной локации в другую, на которые также могут нападать монстры, смена дня и ночи (ночью будут появляться уникальные враги), NPC, дающие игроку задания, и многое другое.

Монстры будут вести себя естественно и пытаться устраивать игрокам ловушки и засады, но мы также можем использовать окружающую среду для нападения на них, например, разрушить плотину, чтобы обрушить на монстра большую массу воды.

Новые кадры также знакомят с человеческим королевством Вермунд и королевством зверолюдей Баттал, продвинутыми профессиями, такими как лучник-маг, и многим другим.

К сожалению, на выставке CAPCOM Tokyo Game Show 2023 не было сказано о сроках выхода Dragon's Dogma 2, так что, возможно, мы еще нескоро сможем познакомиться с этой игрой.

На официальном сайте Dragon's Dogma 2 компания CAPCOM также выложила англоязычную версию руководства к демоверсии, в котором подтверждается ряд интересных подробностей о профессиях и других игровых механиках. Интересно, что, похоже, игра позволит игрокам назначать меньше навыков владения оружием, чем ее предшественница, - четыре вместо шести, но, опять же, это может быть ограничением демоверсии, и в финальной версии игры все может быть иначе.