Dragon's Dogma 2 получила модификацию, позволяющую начать новую игру и создать несколько персонажей

Моддер 'Llama' выпустил необходимый мод для последней ролевой игры от Capcom, Dragon's Dogma 2. Этот мод позволяет начать новую игру, создать несколько персонажей и иметь неограниченное количество файлов сохранений для каждого персонажа.
Для тех, кто не в курсе, в Dragon's Dogma 2 на данный момент нет возможности начать новую игру. Это явно расстроило многих. И хотя Capcom в настоящее время ищет возможность добавить эту возможность в грядущем обновлении, геймеры на ПК могут использовать этот мод, чтобы начать новую игру, когда захотят.
Самое интересное, что с этим модом вы не потеряете свой прогресс на других персонажах. Да, вы можете удалить папку saves, чтобы обойти эту проблему. Однако, удалив эту папку, вы также теряли свой прогресс на предыдущем персонаже. Теперь это не так.
С помощью этого мода вы сможете создавать несколько персонажей и плавно переключаться между ними. Как уже было сказано, для каждого отдельного персонажа можно создать неограниченное количество файлов сохранений. И да, вы можете свободно вернуться к старому сохранению.
Вы можете скачать модификацию бесплатно с нашего сайта. И не забудьте прочитать инструкции по использованию.
Модами допилят как говорится
Skyrim 2.0
С этим модом получается, что я на свой акк сделаю сразу несколько пешек? Мне кажется, что у капкомов возникнут вопросы)
Немножк оффтоп: капкомы реально сделали закрытые аккаунты в Стиме под каждую свою пешку. Так что у меня вопросы о их зацикленности на пешках отпадают
*Именно такой должна была быть игра с самого начала*.... - мда.... нет слов про этот бред.
И ведь кто-то эту чушь поставит))))) Незнайки начнут клепать героев, не вкачаются и будут ныть что их все убивают.
Игра где надо качать ВСЕ профы на 1 персонаже ( ради имба пассивок).