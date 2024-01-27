Dragon's Dogma 2 получила новый геймплей и превью от IGN

До выхода Dragon's Dogma 2, продолжения классической ролевой игры от Capcom, осталось меньше двух месяцев, а на портале IGN продолжают появляться новости о игре. Так, в частности, сегодня было опубликовано официальное превью игры от IGN. Ролик длится 10 минут и содержит множество геймплейных сцен, которые показывают боевые действия игры и различные ситуации, в которых предстоит побывать игрокам.

Поиграв в Dragon's Dogma 2 в течение 10 часов, IGN высоко оценил игру: открытый мир похвалили за то, что он живой и непредсказуемый. Могучие существа типа грифонов могут напасть в любой момент, независимо от того, в какой момент вы находитесь - во время исследования или выполнения побочных заданий.

Большим изменением по сравнению с первой игрой стало удаление доски квестов и маркеров на NPC, предупреждающих о том, что у них есть квесты. Capcom хочет, чтобы игроки полностью ориентировались на пешек и NPC в мире, не полагаясь на маркеры.

В основном NPC будут сами подходить к вам, предлагая возможности для выполнения побочных заданий, а не наоборот. Пешки также будут указывать на интересные объекты, такие как необычные статуи, камни, которые можно разрушить, чтобы найти путь к сокровищам, или, если они уже знают о квесте из игры своего владельца, они приведут вас прямо к нему, если вы позволите им это сделать.

По мнению IGN, в результате получилось гораздо более органичное ощущение исследования, чем в Elden Ring и новой Zelda. Исследование карты может быть увлекательным и полезным, но также опасным и непредсказуемым.

Еще одно существенное изменение - продвинутые классы будут открываться не за счет повышения уровня, а за счет выполнения определенных квестов для гильдии. Это позволит избавиться от гринда, необходимого для сбора очков, чтобы разблокировать классы. Игроки, которые любят действовать грубой силой, должны знать, что Воин был любимым классом IGN. С более разнообразным арсеналом этот класс стал гораздо более жизнеспособным, по сравнению с первой игрой.

Вот что рассказал о классе "Воин" режиссер игры Хидеаки Ицуно в интервью порталу IGN:

Для начала мы увеличили атаку и разрушительную силу воина. До такой степени, что это кажется несправедливым. В свою очередь, их способности стали дольше восстанавливаться. Это делает класс немного сложным в освоении, но тут на помощь приходит перехват. Если вас атакуют, вы можете использовать его, чтобы оглушить врага, а не быть оглушенным, что делает класс более простым в освоении.

Перехват - это новое умение воина, при котором он бежит плечом вперед на врага и тем самым прерывает его атаку. Вы можете использовать это умение, даже находясь в процессе нанесения другого удара. К тому же в классе появился некий ритмический элемент, когда использование базовой атаки в правильном темпе позволяет ему атаковать быстрее.

Риск и награда также являются частью исследования. Быстрое передвижение безопасно, но требует более редких предметов для использования. Повозки с волами дешевле, но места для них ограничены, и на них можно напасть во время движения. Пешие путешествия бесплатны, но всегда есть постоянная опасность быть атакованным. Каждое нападение немного уменьшает максимальное количество жизни, а восстановить ее можно только в лагере или на постоялом дворе. То есть чем дольше вы находитесь в пути, тем сложнее становится исследование.

Если отбросить гипотезы, мне понравилась практически каждая минута, проведенная за игрой в Dragon's Dogma 2 во время этого окна предварительного просмотра.. Она повторяет все, что я любил в первой игре, вносит некоторые разумные улучшения в работу с квестами и в то, как вы исследуете ее гигантский мир, а чувство, что я ощутил от классов, напоминает, почему Dragon's Dogma - одна из лучших в жанре.

Dragon's Dogma II выйдет 22 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X.