Dragon's Dogma 2 получила очередной патч с несколькими улучшениями

Capcom выпустила свежий патч для своего фэнтезийного ролевого экшен Dragon's Dogma 2, который доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Обновление привносит ряд улучшений баланса и исправляет некоторые технические проблемы, с которыми столкнулись игроки. Размер обновления составляет чуть больше 1ГБ.
Главные изменения:
- DLSS Frame Generation: В раздел "Графика" в настройках добавлена функция DLSS Frame Generation, которая использует искусственный интеллект для повышения производительности игры.
- Исправлена проблема с отображением местности: Ошибка, из-за которой у некоторых игроков не отображалась местность при использовании определенных видеокарт, была устранена.
- Увеличено место в хранилище: Максимальное количество предметов, которые можно хранить в инвентаре, увеличено с 1000 до 3000.
- Исправлены ошибки с некоторыми аксессуарами и квестами
- Исправлена ошибка с косметикой пешек: Ошибка, из-за которой косметика пешек в мирах других игроков отображалась неправильно, была исправлена.
- Исправлены другие ошибки: Исправлены некоторые дополнительные проблемы, связанные с диалогами пешек, а также различные другие ошибки.
Помимо этих основных изменений, патч также содержит ряд других улучшений и исправлений, но в примечаниях к нему не указаны какие-либо улучшения в оптимизации.
А когда в городе перестанет лагать на любых настройках?
Когда поменяют движок, то есть никогда, ну или вбахать кучу денег и купить 7900х