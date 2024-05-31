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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 1 036 оценок

Dragon's Dogma 2 получила очередной патч с несколькими улучшениями

butcher69
Новости

Capcom выпустила свежий патч для своего фэнтезийного ролевого экшен Dragon's Dogma 2, который доступен на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC. Обновление привносит ряд улучшений баланса и исправляет некоторые технические проблемы, с которыми столкнулись игроки. Размер обновления составляет чуть больше 1ГБ.

Главные изменения:

  • DLSS Frame Generation: В раздел "Графика" в настройках добавлена функция DLSS Frame Generation, которая использует искусственный интеллект для повышения производительности игры.
  • Исправлена проблема с отображением местности: Ошибка, из-за которой у некоторых игроков не отображалась местность при использовании определенных видеокарт, была устранена.
  • Увеличено место в хранилище: Максимальное количество предметов, которые можно хранить в инвентаре, увеличено с 1000 до 3000.
  • Исправлены ошибки с некоторыми аксессуарами и квестами
  • Исправлена ошибка с косметикой пешек: Ошибка, из-за которой косметика пешек в мирах других игроков отображалась неправильно, была исправлена.
  • Исправлены другие ошибки: Исправлены некоторые дополнительные проблемы, связанные с диалогами пешек, а также различные другие ошибки.

Помимо этих основных изменений, патч также содержит ряд других улучшений и исправлений, но в примечаниях к нему не указаны какие-либо улучшения в оптимизации.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
sapov

А когда в городе перестанет лагать на любых настройках?

0
Unicorling

Когда поменяют движок, то есть никогда, ну или вбахать кучу денег и купить 7900х

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