Ключевой создатель Baldur's Gate 3 остался в восторге от свободы и прыжков в Dragon's Dogma 2

Несмотря на проблемы с производительностью в Dragon's Dogma 2, многие геймеры смогли по достоинству оценить невероятный масштаб новой ролевой игры от Capcom. Геймеры хвалят ряд уникальных механик и хардкорных элементов, которых не хватает многим современным релизам. К восторженным отзывам игроков стали присоединяться и сами разработчики. Самым лестным обзором на игру, пожалуй, выделился Майкл Даус, один из ключевых создателей Baldur's Gate 3 и директор издательства Larian Studios.
Сиквел Dragon's Dogma смог сильно удивить Дауса уже в первые часы его личного прохождения. Как оказалось, он провел за игрой практически все выходные, и чем дольше длились его приключения, тем удивительнее становился открытый мир. По его мнению, Dragon's Dogma 2 является потрясающей игрой, которая удивляет своей свободой.
Майкл Даус отметил, что большинство современных RPG так или иначе ограничивают игрока. Это касается простого передвижения и действий. Dragon's Dogma 2, по его мнению, ломает этот стереотип. В игре "великолепная свобода передвижения", которая делает изучение мира интереснее, а возможность прыжков стала для разработчика Baldur's Gate 3 отдельным видом удовольствия.
Напомним, ранее разработчики из Capcom поделились содержимым будущих обновлений для игры. В Dragon's Dogma 2 они хотят улучшить производительность и внести другие полезные корректировки.
Как говорит Janekste - это вам не балдуры третьи там или четвертые, это Догма!
И разрабы балдурса прислушались к его мнению
Меня расстраивает, что игра по сути даже не ремейк, а ремастер первой части. Почти ничего нового.
Дайте ему в последнюю зельду поиграть
что бы тут блеванул от убогости графики и рисовки в целом? от банальности сюжета? ну ну