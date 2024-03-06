На прохождение кампании Dragon's Dogma 2 уйдет порядка 37 часов

Появились первые превью к Dragon's Dogma 2, и вместе с ними всплыла важная информация о ролевой игре от Capcom. Например, о продолжительности кампании, которая, как ожидается, составит примерно 40 часов (или 37, если быть предельно точным, согласно HowLongToBeat), а также о том, что в игре есть только один слот для сохранения своих похождений.

"По сути, это просто файл сохранения. Однако игра дает вам больше возможностей. В ней есть возможность загрузиться из последнего хостела, в котором вы отдыхали, так что в этом смысле это не та игра, в которой у вас не будет возможности вернуться назад". Что касается того, что стояло за этим, то все очень просто: мы хотели поощрить исследование, а это совершенно противоположно тому, что получается, если дать слишком много свободы в этом отношении", - прокомментировал режиссер Хидеаки Ицуно, в защиту спорной функции, которая уже существовала в первой игре серии.

"Для игроков, которые сосредоточатся только на кампании, игровое время не должно сильно измениться по сравнению с первой игрой. Для тех, кто хочет делать все, кто видит что-то и думает: "О, я хочу сделать это, о, это выглядит интересно", - мы приложили много усилий, чтобы сделать как можно больше элементов для этого. Здесь есть много всего, что может привлечь внимание, что значительно увеличивает время игры", - добавил он.

Для сравнения, по данным HowLongToBeat, на прохождение всех поставленных целей в игре, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC 22 марта, уйдет приблизительно 102 часа.