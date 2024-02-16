Новый трейлер Dragon's Dogma 2 посвящён магу

Dragon’s Dogma 2 предлагает широкий выбор стилей игры в зависимости от того, какое призвание вы выберете. Большинство из них — это ожидаемые архетипы: боец на мечах ближнего боя, вор, владеющий быстрым кинжалом, лучник дальнего боя и маг, владеющий заклинаниями. Как раз последнему и посвящён новый трейлер, представленный Capcom.
Вооружившись посохом, маг предлагает поддержку своей группе различными способами: от магических атак, предложения чар, усиливающих оружие членов группы, до произнесения исцеляющих заклинаний. Чем более продвинута и мощна магия, тем дольше будет время заклинания. Будучи Магом, вы испытаете стратегическое волнение от ловкого применения своих магических способностей.
Выход Dragon's Dogma 2 состоится 22 марта 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.
Короткий какой-то ролик. И некоторые сцены вроде уже видел. Ну да ладно. Когда выйдет буду магом играть скорее всего, в большинстве игр, где есть такой выбор, им играю.
"вы испытаете стратегическое волнение" спасибо, было смешно!