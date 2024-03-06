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Dragon's Dogma 2 22.03.2024
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.3 329 оценок

PlayStation показала 18-минутный геймплейный ролик Dragon's Dogma 2

Gruz_
Новости

На YouTube-канале PlayStation появилось 18-минутное геймплейное видео Dragon's Dogma 2. Это видео - еще одна важная часть материалов превью к ролевой игре от Capcom, которые были опубликованы различными изданиями на этой неделе, после того как в США пало эмбарго на показ превью к игре.

В ролике, подготовленном при участии режиссера Хидеаки Ицуно, основное внимание уделяется геймплею за класс "Маг-лучник", то есть старый добрый лучник.

"Мы начинаем с беглого взгляда на таинственного наемника и враждебную толпу, собравшуюся в переулках города, затем сталкиваемся с одним из колоссальных монстров игры - очень злобным грифоном - и используем при этом умение "Мага-лучника". И наконец, мы отправимся в Разлом, чтобы завербовать новую пешку, после чего насладимся сочным стейком из зверя", - говорится в описании к ролику.

Релиз Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC состоялся 22 марта.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
DEDGAMER

Кто-то готов за нее ~7.3к отвалить?

2
DocB1995

Почему бы и нет. Я Deluxe за 5951 взял

-1
Gelyr

Первая часть была унылым возюканьем с хорошими идеями. Скучный основной сюжет, квесты убей 3 ящерицы, и собери три цветка. Механика сражения с большими монстрами базару нет хорошая, идея с пешками тоже прикольная, но остальное уныние. Я не понимаю вообще хайпа по второй части, а больше всего не понимаю зачем Capcom решила сделать продолжение через столько лет.

Я не душнила и Хейтер, просто первая часть была реально очень средненькой игрой.

Ещё на помню игра вышла в 2011 году, в этот год вышли такие РПГ как: The Elder Scrolls 5: Skyrim, Deus Ex: Human Revolution, The Witcher 2: Assassins of Kings, Dark Souls. Это то что я вспомнил.

PS: без негатива к ждущим, просто крик души ;)

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