PlayStation показала 18-минутный геймплейный ролик Dragon's Dogma 2

На YouTube-канале PlayStation появилось 18-минутное геймплейное видео Dragon's Dogma 2. Это видео - еще одна важная часть материалов превью к ролевой игре от Capcom, которые были опубликованы различными изданиями на этой неделе, после того как в США пало эмбарго на показ превью к игре.
В ролике, подготовленном при участии режиссера Хидеаки Ицуно, основное внимание уделяется геймплею за класс "Маг-лучник", то есть старый добрый лучник.
"Мы начинаем с беглого взгляда на таинственного наемника и враждебную толпу, собравшуюся в переулках города, затем сталкиваемся с одним из колоссальных монстров игры - очень злобным грифоном - и используем при этом умение "Мага-лучника". И наконец, мы отправимся в Разлом, чтобы завербовать новую пешку, после чего насладимся сочным стейком из зверя", - говорится в описании к ролику.
Релиз Dragon's Dogma 2 на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC состоялся 22 марта.
Кто-то готов за нее ~7.3к отвалить?
Почему бы и нет. Я Deluxe за 5951 взял
Первая часть была унылым возюканьем с хорошими идеями. Скучный основной сюжет, квесты убей 3 ящерицы, и собери три цветка. Механика сражения с большими монстрами базару нет хорошая, идея с пешками тоже прикольная, но остальное уныние. Я не понимаю вообще хайпа по второй части, а больше всего не понимаю зачем Capcom решила сделать продолжение через столько лет.
Я не душнила и Хейтер, просто первая часть была реально очень средненькой игрой.
Ещё на помню игра вышла в 2011 году, в этот год вышли такие РПГ как: The Elder Scrolls 5: Skyrim, Deus Ex: Human Revolution, The Witcher 2: Assassins of Kings, Dark Souls. Это то что я вспомнил.
PS: без негатива к ждущим, просто крик души ;)