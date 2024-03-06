Режиссер Dragon's Dogma 2 черпал вдохновение в GTA 5, создавая открытый мир игры

При беглом взгляде Dragon's Dogma 2 и GTA V не имеют между собой ничего общего, не так ли? А вот Хидеаки Ицуно, режиссер новой RPG от Capcom, считает иначе. По его словам, последняя игра в знаменитой саге Rockstar Games послужила отличным источником вдохновения для его новой работы.
"GTA 5 стала для меня большим вдохновением в плане того, как ей удается объединить множество разнообразных игровых ситуаций и превратить их в нечто, приносящее удовлетворение игроку, который чувствует себя максимально свободным в том, что касается свободы выбора того, что он будет делать", - сказал он в интервью Games Radar.
Ветеран Capcom подчеркнул "гибкость GTA 5 в том, как она управляет множеством накладывающихся друг на друга событий". Другими словами, можно сделать что-то, выходящее из-под контроля и пересекающееся с тем, что происходит вокруг вас в игровом мире, а мир вокруг вас, как говорит Ицуно, сам адаптируется под этот хаос.
Игра управляет всем этим; она не дает сбоев, не бросает вас от одного к другому, а просто позволяет всему собраться вместе таким образом, что временами это выглядит хаотично, но всегда чувствуется, что это сделано намеренно.
И [этот] вид преднамеренности в эмерджентном геймплее и дизайне открытого мира - то, что меня невероятно впечатлило во время выхода этой игры, и именно такой опыт я стремился передать в Dragon's Dogma 2, - заключил Ицуно.
Что касается огромного открытого мира, то карта Dragon's Dogma 2 в четыре раза больше, чем в оригинальной RPG. Более того, мы знаем, что в Dragon's Dogma 2 не будет быстрого перемещения по открытому миру, как это было в первой игре, потому что Ицуно ранее говорила, что эта функция нужна только в тех играх, где мир "скучен".
Dragon's Dogma 2 выйдет 22 марта для PS5, Xbox Series и PC.
То есть, там тоже будет огромная гора на 2/3 карты, по которой неудобно нормально перемещаться?
все удобно ты просто рукожоп
можно будет грабить корованы и угонять лошадей?)