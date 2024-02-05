Судя по новому анализу, Dragon's Dogma 2 не стремиться исключительно к 30 FPS на консолях, как утверждали слухи

Dragon's Dogma 2, скорее всего, не будет ориентироваться на геймплей с 30 к/с на консолях, о чем свидетельствует недавний анализ последнего трейлера игры.
Анализ, проведенный OSK Gaming, основан на последнем трейлере, показанном во время State of Play на прошлой неделе, и предполагает, что, хотя игра может и не работать постоянно на 60 к/с, она определенно не нацелена на 30, как об этом ходят слухи.
Учитывая, что все игры на движке RE Engine, вышедшие на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, имеют режимы производительности, рассчитанные на 60 к/с, было бы странно, если бы Dragon's Dogma 2 ориентировалась на геймплей с 30. Хотя CAPCOM еще не предоставила дополнительных подробностей по этому вопросу, на данный момент, похоже, что не только ПК-игроки смогут наслаждаться второй частью серии при 60 FPS и, возможно, даже выше. ПК-игроки также смогут насладиться превосходной графикой благодаря поддержке трассировки лучей, которая была подтверждена вместе с системными требованиями в прошлом году.
Не стремится